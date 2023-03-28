Эти простые слова сделают ваши отношения гармоничнее и счастливее.

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Многие считают, что в глазах мужчины идеальная женщина — это настоящие модели с внешностью голливудских звезд, умением содержать дом, словно в американских сериалах пятидесятых годов, и полной сексуальной раскрепощенностью. Но представители сильной половины человечества считают, что идеальная женщина — это та, что умеет поддержать и вдохновить. Они не ждут кулинарных подвигов или сногсшибательной внешности, зато от этих фраз в восторге будет любой молодой человек.

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Спасибо тебе!

Многие мужчины подвержены стереотипу о том, что женщины все усилия избранников принимают, как данность. Поэтому им особенно важно услышать, что их ценят. Благодарите возлюбленного за поддержку, поступки, подарки, пусть он точно знает, что не остается незамеченным. Да, просто «спасибо» за утреннюю чашку кофе или улыбку — мечта многих мужчин.

Как ты?

У этой фразы множество форм: можно узнать, как мужчина себя чувствует, обедал ли он, тепло ли он одет. Психика человека так устроена, что каждому из нас хочется быть нужным и важным. Мы чувствуем себя гораздо лучше, когда близкие интересуется повседневными делами. Поэтому не забывайте спрашивать об этом у любимого мужчины: узнайте, ел ли он, как себя чувствует, какое настроение у него сегодня.

Оценивайте

Конечно, речь о положительном подкреплении. Мальчики с детства мечтают быть героями: им важно, чтобы в глазах самой желанной женщины они выглядели настоящими рыцарями. Оценивайте его: «Ты такой сильный! Ты столько умеешь! Ты очень умный!» От этих фраз у мужчин вырастают крылья за спиной.

Фразы поддержки

Даже самый сильный герой может чувствовать себя слабым, уставшим, разбитым. Постарайтесь показать, что в эти моменты вы рядом и разделяете его чувства. Достаточно иногда произносить: «Я всегда с тобой!», «Могу ли я тебе чем-то помочь?» Эти простые слова покажут, что избранник справляется с трудностями не один, а вы остаетесь командой.

Личное пространство

Иногда влюбленный мужчина боится попросить об этом, хотя в личном времени и пространстве нуждается каждый. Спросите, не хочет ли он встретиться с друзьями, не нужно ли ему побыть в одиночестве. Объясните, что относитесь к этому совершенно нормально.

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