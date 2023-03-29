4 вещи, от которых стоит отказаться перед сексом

А какие факторы влияют на вашу близость?

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Подготовка к сексу имеет не меньше значения, чем сам процесс. Успешность вашей интимной близости напрямую зависит от множества факторов, которым вы не всегда уделяете внимание.

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Депиляция непосредственно перед сексом

Конечно, привести себя в порядок необходимо. Вопрос избавления от нежелательной растительности больше всего беспокоит женщин, а потому пункт по большей части касается их. Если вы знаете, что уже через пару часов вас ждет близость, удалять лишние волосы может оказаться поздно. Идеально, если вы позаботитесь об этом как минимум за 12 часов. Все дело в том, что вы можете в спешке оставить порезы от бритвы или обжечься воском, оставив непривлекательные царапины или ожоги. Кожа просто не успеет восстановиться.

Алкоголь. Много алкоголя

Несколько бокалов хорошего вина никак не повлияют на процесс, а вот микс коктейлей с высоким градусом может все испортить. Вы не знаете, как отреагирует ваш организм на большое количество алкоголя в данный момент. Даже если вам не станет плохо или не захочется спать, ваши ощущения притупятся и вы можете совсем не получить удовольствия, что расстроит не только вас, но и партнера, который спишет неудачу на свой счет.

Вы увлекаетесь жирной пищей

Поход в ресторан фастфуда или домашний ужин с высоким содержанием углеводом — почти гарантия того, что секс будет неудачным. Слишком острые или жирные блюда крайне негативно влияют на ЖКТ, вызывают изжогу, боли в желудке, и в принципе приводят к непредсказуемым ситуациям, с которыми не хочется иметь дело, когда любимый рядом. Если вы не хотите провести всю ночь в поисках препаратов от расстройства кишечника вместе со своим мужчиной, ограничьтесь легкими блюдами в виде салатов и белковых горячих блюд.

Тренировка в зале перед сексом