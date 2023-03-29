7 вопросов, которые вводят мужчин в ступор

Если ваша цель — смутить партнера, застать его врасплох и заставить подбирать слова, смело задавайте все семь вопросов из нашего списка. В противном случае лучше не адресовать их любимому.

Ты меня любишь?

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Во-первых, редкий мужчина способен открыто говорить о чувствах, во-вторых, женщины задают этот вопрос не ради ответа, а чтобы мотивировать избранника на очередное признание в любви. Если вы «любите ушами» и нуждаетесь в приятных откровениях, лучше так и сказать: «Мне очень нравится, когда ты говоришь о любви». Вопрос в лоб шлет мужчине сигнал, что вы в нем сомневаетесь, — укреплению отношений это не способствует.

Друзья для тебя важнее?

Романтические отношения и дружба — принципиально разные виды общения. Для разносторонней личности важны и семья, и друзья, но в разных плоскостях. С одной стороны, семья — это самые близкие люди. С другой — партнеры меняются, а друзья могут знать его с самого детства. Вы важны, не сомневайтесь. Пока не заставляете мужчину выбирать. Проблема не в том, что друзья все же важнее, а в самом покушении на его свободу воли и демонстрацию неуважения. Хуже можно сделать, только заставив его выбирать между родителями и вами...

Какое платье надеть?

Вам крупно повезло, если ваш избранник оказался гуру в вопросах стиля. Но большинству мужчин в своем-то гардеробе разобраться непросто, а выбор между «лососем» и «фуксией» покажется идиотизмом: зачем это вы просите выбрать между одинаковыми цветами? Если определиться без совета нереально, уточните у возлюбленного формат мероприятия или что он собрался надеть — так будет проще.

Считаешь себя самым умным?

Даже если ваш мужчина умом не блещет, он прекрасно понимает: вопрос риторический. И направлен лишь на то, чтобы его унизить. Вероятно, вас устраивают умственные данные партнера, раз вы до сих пор вместе. Есть проблема? Спрашивайте по существу, без намеков и желчи.

Что ты чувствуешь во время секса?

Если женщина может описать ощущения не самым внятным клише про бабочек в животе, за мужчину поп-культура ничего подобного не придумала. В случае, если ваш избранник — поэт, может, он и придумает парочку красивых метафор. Остальным представителям мужского населения будет крайне трудно описать свои ощущения, чтобы это не звучало абсурдно. Да и в силу анатомических отличий представить вам это будет сложновато.

О чем ты думаешь?

Подобные вопросы обычно возникают, чтобы заполнить паузу, и могут быть безобидными, но мужчина поймет их как попытку влезть в голову и подловить. Будем откровенны, даже если бы он мечтал о любовнице, не сказал бы правду. Попробуйте завести разговор более экологичным способом и никогда не используйте этот вопрос просто так.

Я тебе больше не нравлюсь?