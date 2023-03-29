10 страхов мужчин и женщин, которые мешают получить удовольствие от секса

У всех есть комплексы, которые иногда можно отбросить и забыть. Но что делать, если страх мешает получать удовольствие от жизни? Калининградский сексолог Екатерина Юшкевич назвала причины, по которым женщины и мужчины боятся секса, и рассказала «Клопс», как избавиться от сковывающих установок.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

О чём думают женщины?

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1. Недовольство своей фигурой

Девушки часто боятся раздеваться перед партнёром, стесняясь своей фигуры. Сексолог считает, что если пара дошла до интима, значит, симпатия у мужчины достаточно сильная, чтобы отбросить беспочвенные страхи.

«Если девушка всё же столкнулась с критикой в адрес физической формы, то это очевидный звоночек, что связываться с таким мужчиной не стоит. Указывая на недостатки партнёрши, он будет самоутверждаться за её счёт», — рассказывает Екатерина.

2.Амплуа неумелой любовницы

Многие женщины постоянно ощущают социальную нагрузку и стремятся преуспеть в разных сферах жизни. Это приводит к такому напряжению, что даже наедине с мужчиной не всегда получается расслабиться. Избавиться от комплекса можно, повышая свой сексуальный интеллект: нужно узнавать своё тело, искать эрогенные зоны, чаще флиртовать.

«Не бойтесь проявлять темперамент в постели и экспериментировать», — советует сексолог.

3. Партнёр-«призрак»

Бывает, что мужчина проявляет заинтересованность, а после близости сразу пропадает. Пережив такое единожды, женщина ещё долго будет бояться повторения негативного опыта. Начинают одолевать мысли: «А вдруг со мной что-то не так?» Помните: если человек в одностороннем порядке прекратил отношения, то серьёзный союз с ним бы не вышел.

«Я считаю, нужно как можно дольше откладывать близость. Не стоит сразу броситься в кровать. Сначала установите доверительные отношения, дайте себе хотя бы месяц», — говорит собеседница «Клопс».

4. «Интересные» моменты физиологии

Часто женщин смущают вопросы физиологического характера: неловкие проявления оргазма, звуки, которые издают половые органы, меняющийся голос. Зажимы мешают раскрепоститься и получать удовольствие от процесса. Нужно понимать, что мужчины знают такие женские особенности и не уделяют им такого же внимания, как партнёрши.

5. Страх первого секса после родов

После рождения детей тело меняется, и женщины начитают переживать о растянувшихся половых органах, обвисшей груди и растяжках.

«Для женщины первый секс после родов может стать более стрессовым, чем первый секс в жизни. Женщина боится, что мужчина не ощутит того, что чувствовал раньше. Существует фитнес для интимных мышц, который легко решает эту проблему. Бывает, что после родов нервные окончания становятся более чувствительными и оргазмы ощущаются ещё ярче», — объясняет сексолог.

О чём думают мужчины?

Женщины постоянно ждут от мужчин уверенности и готовности взять на себя все проблемы, забывая, что у представителей сильного пола страхов не меньше.

1. Потеря эрекции

Мужчины боятся, что эрекция исчезнет во время полового акта. Причин может быть много: опасения разочаровать партнёршу, прошлый неудачный опыт или некогда полученные уничижительные комментарии в адрес его достоинства: «Мужчины очень обеспокоены стойкостью фаллоса, для них это вопрос жизни и смерти».

2. Закончить раньше времени

«Согласно научным данным, преждевременная эякуляция — это проблема, с которой сталкивается каждый третий мужчина. Факторы могут быть разные: пониженный уровень тестостерона, гиперчувствительность пениса, повышенная возбудимость. Чтобы не закончить раньше, чем хотелось бы, стоит менять активный темп на поглаживания и поцелуи», — объясняет Екатерина.

Если мужчина не может похвастаться продолжительностью полового акта, поможет поход в секс-шоп. В магазинах для взрослых найдутся специальные эрекционные кольца, которые надеваются на основание пениса и продлевают половой акт.

3. Размер пениса

Расхожее мнение о том, что размер не имеет значения, поддерживает и сексолог: «Все нервные окончания, которые нужно стимулировать при проникающем сексе, расположены на глубине 7 сантиметров от входа во влагалище».

Угнетающий миф о размере членов появился из-за порнографии. В эротическом кино снимаются актёры с такими большими гениталиями, что зрители невольно мучатся вопросом: подхожу ли я под стандарты?

4. Грязные фантазии

Часто мужчины не рассказывают женщина о сексуальных фантазиях, потому что боятся прослыть извращенцами. Обычно страхи необоснованы, а идеи не так развратны, как кажутся. Главное: фантазии должны быть безопасными, а прежде чем приступить к реализации, нужно заручиться согласием партнёра.

5. Страх женщин

Из мальчиков, воспитанных деспотичными матерями, вырастают мужчины, которые боятся секса. Другая крайность — беспорядочная половая жизнь. Вычислить такого представителя сильного пола несложно: достаточно проследить, как человек ведёт себя в разговорах об интиме. Если мужчина избегает таких тем или, наоборот, начинает хвалиться, возможно, в его голове сидят комплексы.