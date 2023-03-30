Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы

Мужчины — пользователи Reddit — перечислили женские фразы, которые нравятся им меньше всего. Самые ненавистные выражения они назвали в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одними из самых ненавистных, согласно комментариям и отданным им голосам пользователей, оказались слова «Нам нужно поговорить».

Еще одним предложением, которое мужчины никогда не хотят слышать от женщин, оказалась фраза «Все в порядке».

А некоторые мужчины вспомнили о женских попытках скрыть измену, прикрываясь дружбой.