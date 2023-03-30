Желающей вернуть партнера-изменника женщине дали совет

«Ваш парень изменял вам год. Если бы вы не вывели его на чистую воду, он продолжал бы это делать, — заявила она. — Я не ожидаю, что вы будете хвалить женщину, к которой он ушел. Но постарайтесь не обращать внимания, кто она и как выглядит. Не будь ее, он бы нашел другую любовницу. Он даже не извинился».