Партнерше подхватившего хламидии мужчины дали совет

Женщине, чей партнер заразился хламидиозом и продолжает настаивать на своей верности, дали совет о том, как провести с ним беседу. На ее письмо ответил секс-коуч Рич Юзвяк в авторской колонке для издания Slate.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Она рассказала, что уже несколько лет встречается с одним и тем же мужчиной и оба они, по крайней мере на словах, никогда не занимались сексом с другими партнерами. Однако недавно мужчина обнаружил кровь в моче, и анализы показали, что у него хламидии.

«Я не понимаю, как это возможно после всех этих лет вместе. Можно ли заразиться, не изменяя?» — задается вопросом его партнерша.

Юзвяк посоветовал вывести подхватившего ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и поклявшегося в верности мужчину на чистую воду, однако надо иметь в виду, что минимальная вероятность заразиться хламидиозом другим путем или носить в себе скрытую инфекцию долго все-таки существует, как и вероятность неверного диагноза.

«Сбивает с толку, что партнер признался в хламидиозе, что почти стопроцентно указывает на измену, но не признался в измене. Зачем рассказывать неполную историю, пробелы в которой так легко заполнить?» — недоумевает секс-коуч.

По мнению Юзвяка, женщине надо дать мужчине понять, что она не так доверчива.

«Может быть, так он хотел не напрямую признаться в измене? Может, это какая-то чудовищная ошибка. В любом случае нужна ясность», — продолжил он. «Будьте открыты к диалогу, но тверды — помните, что шансы заполучить хламидий от чего-то, кроме измены, крайне малы, но не невозможны», — заключил он.