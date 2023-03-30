Женские ошибки в браке, которые сложно исправлять

Они могут привести к трещине в отношениях.

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Долгие и счастливые отношения — результат работы двоих людей, постоянной и кропотливой. Конечно, на этом долгом пути не обойтись без ошибок, но некоторые из них гораздо проще предотвратить, чем исправлять их последствия.

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Мало тактильности

Сказать «Я люблю тебя!» можно по-разному: словами, заботой, поступками и, конечно, прикосновениями. Но об этом многие забывают, считая, что тактильность в браке ограничивается сексом. Однако, чем реже партнеры прикасаются друг к другу, тем слабее становится их связь. Важно помнить, какие невербальные сигналы вы посылаете избраннику: слушаете ли его нахмурив брови, касаетесь ли, когда он делится сильными переживаниями?

Не разрушайте вашу связь тактильной холодностью, старайтесь больше обниматься и чаще целовать любимых.

Соперники, а не партнеры

В здоровых отношениях супруги становятся настоящей командой: каждый из них готов подать руку помощи или подставить плечо, если второй чувствует себя слабым. Но иногда муж и жена забывают о том, как ценно ощущение партнерства, и становятся соперниками. Они стараются измерить заработок, успехи в хобби, поддевают друг друга. В соперничестве супруги теряют главное — возможность радоваться за второго человека или сопереживать ему.

Терять притягательность

Становясь родными людьми, и муж, и жена часто перестают пытаться быть привлекательными друг для друга. Конечно, не обязательно встречать избранника в коктейльном платье и при полном макияже, но иногда важно вспоминать, в какую женщину он влюбился. Пусть пару раз в месяц мужчина видит вас при полном параде, восхищается и не теряет огонька во взгляде, когда смотрит на вас.

Не договариваться

Возможно, каждый день вы готовите завтрак, убираетесь, накрываете на стол для ужина и моете посуду после него. Когда эти несложные действия превращаются в день сурка, накапливается усталость, а вместе с ними обиды. Важно, в этот момент проговорить с супругом, как бы он мог вам помочь, но многие этого не делают, а обиды превращаются в снежный ком и разрушают отношения.

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