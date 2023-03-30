Влад Топалов заявил, что ненавидит походы на детские спектакли

Певец Влад Топалов рассказал в беседе с Hello! о семейной традиции, которую терпеть не может. Топалов признался, что ненавидит посещать детские спектакли, но регулярно это делает ради семьи. Артист объяснил, что он интроверт, поэтому с большой неохотой выходит в люди. Однако музыкант "получает кайф" из-за того, что его близким хорошо. "А вообще семья - это удивительное путешествие, сложное, но интересное. Я считаю, если ты в семье преуспел, то все остальное в жизни у тебя либо хорошо, либо перестает иметь какое-либо значение. Поэтому я постоянно учусь, работаю над собой, над отношениями с женой, с детьми", - поделился Топалов. Исполнитель добавил, что его родители находятся в разводе. Музыкант хочет избежать их ошибок. Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко. Звезды воспитывают двоих сыновей - Михаила и Мирослава. Ранее Тодоренко призналась, что находилась на грани развода с Топаловым. Во время ссоры ведущая заявила о желании расстаться, однако музыкант помешал этому. Сейчас пара работает над отношениями с семейным психологом.