8 признаков, что ваш партнер несчастен в отношениях

Избранник уверяет, что все хорошо, а вы чувствуете подвох? Эти восемь обстоятельств подскажут, что пора серьезно поговорить, не стоит пускать ситуацию на самотек.

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Скрывает эмоции

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Большинство мужчин не выставляют эмоции напоказ и уверены, что со своими проблемами могут разобраться сами. Но если партнер, очевидно, подавлен несколько дней и в то же время на любой вопрос отвечает «все нормально», это говорит о проблемах с доверием. О счастье речи не идет, когда «самый близкий человек» лишь формальность.

Пропал интерес к вам

Дело даже не в том, что он не замечает ваш новый маникюр и изменение цвета волос на оттенок. Куда хуже, если мужчине совсем не интересно, что с вами происходит — к примеру, куда вы ходили без него и с кем говорили три часа по телефону. Не обязательно быть ревнивцем, чтобы проявить элементарное любопытство. Говорят, безразличие хуже ненависти, ведь это значит, что чувств нет совсем... никаких.

Сбегает от реальности

Сбегать от реальности можно самыми разными способами, а причина, как правило, одна — неудовлетворенность настоящей жизнью. Подсесть на увлекательный сериал может каждый, но если ноутбук, телефон и дела подальше от вас заполняют 100% времени партнера, то задумайтесь, когда вы вообще общались последний раз, а не просто существовали рядом. Счастливые люди так себя не ведут.

Чурается близости

Уже успели подзабыть об интиме, а от объятий и поцелуев ваш партнер бегает как от огня? Полное отсутствие даже намеков на нежность — смертный приговор для отношений. Не сомневайтесь, партнер несчастен, но пока не решается закончить роман. Шансы сохранить любовь есть, но нужно срочно что-то менять. Времени на спасательную операцию у вас немного.

Не проявляет инициативы

Вне зависимости от пола человеку не может быть безразлично то, что его касается напрямую. Бытовуха, конечно, не самая занимательная часть жизни, но, когда вы предлагаете продать часть вещей избранника и перекрасить гараж в розовый, а встречных предложений от него не поступает, вероятно, он глубоко несчастен, раз даже покушения на личное пространство его никак не заботят.

Нет планов на дальнейшую жизнь

Жизнь не бесконечна. Одно дело — курортный роман без обязательств, а другое — семья. Если мужчина избегает планирования дольше месяца, возможно, он не уверен, что планы будут актуальными спустя время. Причина может быть в том, что он просто не видит перспектив, а потому считает, что отношения не продлятся долго.

Соглашается на все

Каждый счастливый человек знает, чего хочет и как этого достичь. Безвольные личности, которые плывут по течению и согласны абсолютно на все, или несчастны, или нуждаются в партнере-родителе. И то, и другое ничем хорошим не закончится. Попробуйте поговорить по душам об истинных причинах такого поведения.

Ищет вам замену