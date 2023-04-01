Как поздравить бывшего с 1 апреля

День смеха, или День дураков — это международный праздник, который отмечается во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, а также незлобно подшучивать над ними. Мы решили пойти еще дальше: в материале «Рамблера» рассказываем, как поздравить бывшего возлюбленного с 1 апреля.
Одни этот праздник считают бессмысленным и агрессивно реагируют даже на дружеское подшучивание, другие же отрываются на полную катушку: разыгрывают всех подряд, подтрунивают над каждым встречным и просто веселятся от души. Если вы относитесь ко второму типу людей и уже ехидно потираете руки в предвкушении очередной пакости, то держите несколько идей для «поздравлений» экс-бойфрендов.
Первое, что важно запомнить: розыгрыши не должны причинять ни материального, ни морального ущерба, поэтому подумаете еще раз, а стоит ли пытаться насолить бывшему. Если же вы настроены решительно, предлагаем сделать вот что: наберите номер экс-возлюбленного и возмущенным голосом заявите: «Вот мы и доигрались. А я предупреждала, что у этого всего есть последствия. Теперь мне одной придется ребенка воспитывать». После этих слов сбросьте звонок и выключите телефон. Поверьте, ваш бывший еще долго будет пребывать в шоке, а также пытаться связаться с вами, чтобы прояснить ситуацию.
Второй вариант: наберите номер бывшего, передайте трубку своему сообщнику и попросите его притвориться человеком, который случайно нашел ваш мобильный телефон и готов вернуть его владельцу. Если парень уточнит, где именно был обнаружен смартфон, пусть ему назовут место, в котором вы действительно могли бы забыть его, или что-нибудь экстравагантное: в примерочной секс-шопа, например. Назначьте время и место встречи. Если розыгрыш сработает, устройте «жертве» (на этот раз) приятный сюрприз. Если же бывший сбросит трубку, то, видимо, не зря вы расстались.
Еще одна идея, которую можно реализовать 1 апреля — воспользоваться сервисом анонимных смс, который поможет проиграть бесконечное количество сценариев розыгрыша. Так, например, экс-возлюбленному могут приходить сообщения ото всех бывших сразу, резко вдруг вспомнивших о его существовании, или от босса, решившего внезапно повысить ему зарплату. Креатив приветствуется, но не забывайте, потом вы должны будете сознаться бывшему, что эти проделки — ваших рук дело.