Как поздравить бывшего с 1 апреля

День смеха, или День дураков — это международный праздник, который отмечается во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, а также незлобно подшучивать над ними. Мы решили пойти еще дальше: в материале «Рамблера» рассказываем, как поздравить бывшего возлюбленного с 1 апреля.

Фото: Кадр из фильма «Секс по дружбе» Кадр из фильма «Секс по дружбе»

Одни этот праздник считают бессмысленным и агрессивно реагируют даже на дружеское подшучивание, другие же отрываются на полную катушку: разыгрывают всех подряд, подтрунивают над каждым встречным и просто веселятся от души. Если вы относитесь ко второму типу людей и уже ехидно потираете руки в предвкушении очередной пакости, то держите несколько идей для «поздравлений» экс-бойфрендов.

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Первое, что важно запомнить: розыгрыши не должны причинять ни материального, ни морального ущерба, поэтому подумаете еще раз, а стоит ли пытаться насолить бывшему. Если же вы настроены решительно, предлагаем сделать вот что: наберите номер экс-возлюбленного и возмущенным голосом заявите: «Вот мы и доигрались. А я предупреждала, что у этого всего есть последствия. Теперь мне одной придется ребенка воспитывать». После этих слов сбросьте звонок и выключите телефон. Поверьте, ваш бывший еще долго будет пребывать в шоке, а также пытаться связаться с вами, чтобы прояснить ситуацию.

Второй вариант: наберите номер бывшего, передайте трубку своему сообщнику и попросите его притвориться человеком, который случайно нашел ваш мобильный телефон и готов вернуть его владельцу. Если парень уточнит, где именно был обнаружен смартфон, пусть ему назовут место, в котором вы действительно могли бы забыть его, или что-нибудь экстравагантное: в примерочной секс-шопа, например. Назначьте время и место встречи. Если розыгрыш сработает, устройте «жертве» (на этот раз) приятный сюрприз. Если же бывший сбросит трубку, то, видимо, не зря вы расстались.