Как понять, что вам с партнером еще рано съезжаться

Говорят, лучший способ проверить чувства – съехаться. Если вы давно встречаетесь, то в разговорах, наверняка, проскальзывала тема совместной жизни. В мечтах вы уже обустроили уютное гнездышко, а за ужином обсудили покупку штор в спальню и какие фильмы будете смотреть по вечерам. Но стоит ли торопиться и собирать чемоданы?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Проверь отношения по чек-листу Светланы Суворовой, чтобы понять, созрели ли вы до нового этапа жизни.

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У вас еще конфетно-букетный период

Романтика с цветами, прогулками под луной и милыми сюрпризами – это, конечно, здорово. Но вы даже ни разу серьезно не поругались! Когда в определенный момент вы столкнетесь с обыденной жизнью и посмотрите на партнера более рациональным взглядом, можете испытать легкое разочарование. Если ваши отношения нельзя назвать серьезными и длительными, стоит подождать.

Вам комфортно и по отдельности

У вас не возникает дикого желания в любой момент дня приехать к партнеру и расцеловать без повода. Вы спокойно строите планы на неделю, выбирая редкие часы для совместных ужинов. Если вы чувствуете, что вам комфортно жить раздельно, торопить события не стоит.

Вы здраво смотрите на ситуацию

Совместная жизнь – это не только уютные вечера под пледом и страстные ночи. Это еще и разбросанные носки, незакрытый тюбик с зубной пастой, храп и прочие прелести. Вам придется смириться с привычками партнера и с тем, что вас он теперь видит со всех сторон. Если вы не рассказываете о себе, приукрашиваете свою реальность, а партнер кажется слишком скрытным, то стоит задуматься. Избежать ссор на пустом месте и несоответствия ожиданиям в таком случае не получится.

Вы не обсуждали финансовые вопросы

Прежде чем решиться на переезд, вы должны понимать, кто будет оплачивать квартплату, на чьи деньги будет куплен диван и сколько каждый из вас будет откладывать в общий бюджет. Если в ваших беседах не принято говорить о финансах, то и обсуждать совместный быт рано.

Хотите съехаться, потому что об этом спрашивают

Друзья и близкие то и дело намекают, что вам уже пора завести семью и часики тикают? Не стоит торопить события, чтобы угодить другим. Задайте себе вопрос: «А чего хочу я?». Если в ответе нет уверенности в совместной жизни, отложите эту затею.

Ваши отношения неидеальны, и вы хотите их исправить