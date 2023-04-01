Как понять, что вам с партнером еще рано съезжаться

Говорят, лучший способ проверить чувства – съехаться. Если вы давно встречаетесь, то в разговорах, наверняка, проскальзывала тема совместной жизни. В мечтах вы уже обустроили уютное гнездышко, а за ужином обсудили покупку штор в спальню и какие фильмы будете смотреть по вечерам. Но стоит ли торопиться и собирать чемоданы?
Проверь отношения по чек-листу Светланы Суворовой, чтобы понять, созрели ли вы до нового этапа жизни.
Романтика с цветами, прогулками под луной и милыми сюрпризами – это, конечно, здорово. Но вы даже ни разу серьезно не поругались! Когда в определенный момент вы столкнетесь с обыденной жизнью и посмотрите на партнера более рациональным взглядом, можете испытать легкое разочарование. Если ваши отношения нельзя назвать серьезными и длительными, стоит подождать.
У вас не возникает дикого желания в любой момент дня приехать к партнеру и расцеловать без повода. Вы спокойно строите планы на неделю, выбирая редкие часы для совместных ужинов. Если вы чувствуете, что вам комфортно жить раздельно, торопить события не стоит.
Совместная жизнь – это не только уютные вечера под пледом и страстные ночи. Это еще и разбросанные носки, незакрытый тюбик с зубной пастой, храп и прочие прелести. Вам придется смириться с привычками партнера и с тем, что вас он теперь видит со всех сторон. Если вы не рассказываете о себе, приукрашиваете свою реальность, а партнер кажется слишком скрытным, то стоит задуматься. Избежать ссор на пустом месте и несоответствия ожиданиям в таком случае не получится.
Прежде чем решиться на переезд, вы должны понимать, кто будет оплачивать квартплату, на чьи деньги будет куплен диван и сколько каждый из вас будет откладывать в общий бюджет. Если в ваших беседах не принято говорить о финансах, то и обсуждать совместный быт рано.
Друзья и близкие то и дело намекают, что вам уже пора завести семью и часики тикают? Не стоит торопить события, чтобы угодить другим. Задайте себе вопрос: «А чего хочу я?». Если в ответе нет уверенности в совместной жизни, отложите эту затею.
Только задумайтесь: вы еще не находитесь под одной крышей, а уже постоянно ссоритесь. Что же будет, когда то и дело вы будете вместе? Исправить дурные отношения таким образом вряд ли получится. А вот ухудшить их, ссорясь из-за пыли на полке – вполне реально. Вы чувствуете, что ваш партнер не хочет семьи Решение съехаться должно исходить от обоих. Прежде чем заказывать автомобиль для переезда, серьезно обсудите все за и против. Если один из вас сомневается, дальше расстановки мебели дело все равно не дойдет. Так что лучше перенести этот момент на несколько месяцев, когда каждый будет уверен в правильности решения.