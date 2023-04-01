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3 часа назад

Как оживить отношения в паре: отвечает сексолог

Секрет Фирмы

Нередко по прошествии времени отношения в паре становятся менее страстными и пылкими, уходит романтика и всё поглощает бытовуха. Люди забывают, что им понравилось друг в друге, и начинают смотреть на сторону. Чтобы этого избежать и сохранить крепкие отношения, сексолог Лора Берман в своей колонке для 30seconds.com дала семь советов.

Как оживить отношения в пар: отвечает сексолог
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Они помогут разжечь вновь подзатухшее пламя чувств и посмотреть на своего партнёра другими глазами. Правда, для начала специалистка посоветовала составить список из пяти эмоций и чувств, которые вы хотите ощущать каждый день. И это не должны быть какие-то завышенные цели или требования. Просто подумайте, что вы хотите чувствовать, когда просыпаетесь. Этот список будет руководством для перестройки сексуальной жизни.

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Загляните в душу партнёра

Если вы хотите лучше прочувствовать эмоции друг друга, то это упражнение для вас. Необходимо, чтобы два партнёра сели друг напротив друга, скрестив ноги, и сосредоточились на пару минут на глазу над сердцем. Скорее всего, это будет левый глаз. Сексолог объяснила, что практику нужно делать, даже если она кажется глупой и смешной. Можно и посмеяться в принципе, но потом всё равно продолжить. Эксперт заверила, что при правильном выполнении может даже синхронизироваться пульс.

Смените домашнюю одежду

Берман рекомендует носить мягкие и приятные на ощупь вещи — шёлковые, плюшевые, бархатные. Они не обязательно должны быть сексуальными — цель быстрее заняться любовью не стоит. Важно почувствовать свою сексуальность, чувственность и пробудить угасшие эмоции у партнёра. Ещё для этих же целей полезно спать голышом под пушистым одеялом.

Задание 30/10

Ещё одно упражнение для партнёров на каждый день — 30 секунд объятий и 10 секунд поцелуев. Дольше можно, меньше нельзя. 40 секунд найдутся у каждого и помогут сформировать волнующую привязанность. Обниматься и целоваться важно даже в ссоре — изменять традиции нельзя.

Соблазняйте своего партнёра

Здесь стоит вспомнить, насколько приятно чувствовать соблазнение и внимание от партнёра. Поставьте себе цель сделать так, чтобы ваша половинка тоже почувствовала себя желанной. Хорошо помогут в этом эсэмэски эротического содержания.

Хвалите друг друга

Возьмите за правило каждый день хвалить друг друга за пять вещей, которые вам нравятся в вашей половинке. Ваш партнёр должен делать то же самое. Чувственная игра Позовите вашего возлюбленного заняться каким-нибудь чувственным делом. Это может быть приём тёплой ванны с пеной, парный массаж или совместное приготовление пищи с последующим обедом или ужином. Один из способов уж точно должен сработать. Ну а если нет, то тогда стоит проверить вашу совместимость. Тут «Секрет» рассказал , как это сделать.

Любовь,
18+
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