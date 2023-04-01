Как оживить отношения в пар: отвечает сексолог

Нередко по прошествии времени отношения в паре становятся менее страстными и пылкими, уходит романтика и всё поглощает бытовуха. Люди забывают, что им понравилось друг в друге, и начинают смотреть на сторону. Чтобы этого избежать и сохранить крепкие отношения, сексолог Лора Берман в своей колонке для 30seconds.com дала семь советов.
Они помогут разжечь вновь подзатухшее пламя чувств и посмотреть на своего партнёра другими глазами. Правда, для начала специалистка посоветовала составить список из пяти эмоций и чувств, которые вы хотите ощущать каждый день. И это не должны быть какие-то завышенные цели или требования. Просто подумайте, что вы хотите чувствовать, когда просыпаетесь. Этот список будет руководством для перестройки сексуальной жизни.
Если вы хотите лучше прочувствовать эмоции друг друга, то это упражнение для вас. Необходимо, чтобы два партнёра сели друг напротив друга, скрестив ноги, и сосредоточились на пару минут на глазу над сердцем. Скорее всего, это будет левый глаз. Сексолог объяснила, что практику нужно делать, даже если она кажется глупой и смешной. Можно и посмеяться в принципе, но потом всё равно продолжить. Эксперт заверила, что при правильном выполнении может даже синхронизироваться пульс.
Берман рекомендует носить мягкие и приятные на ощупь вещи — шёлковые, плюшевые, бархатные. Они не обязательно должны быть сексуальными — цель быстрее заняться любовью не стоит. Важно почувствовать свою сексуальность, чувственность и пробудить угасшие эмоции у партнёра. Ещё для этих же целей полезно спать голышом под пушистым одеялом.
Ещё одно упражнение для партнёров на каждый день — 30 секунд объятий и 10 секунд поцелуев. Дольше можно, меньше нельзя. 40 секунд найдутся у каждого и помогут сформировать волнующую привязанность. Обниматься и целоваться важно даже в ссоре — изменять традиции нельзя.
Здесь стоит вспомнить, насколько приятно чувствовать соблазнение и внимание от партнёра. Поставьте себе цель сделать так, чтобы ваша половинка тоже почувствовала себя желанной. Хорошо помогут в этом эсэмэски эротического содержания.
Возьмите за правило каждый день хвалить друг друга за пять вещей, которые вам нравятся в вашей половинке. Ваш партнёр должен делать то же самое. Чувственная игра Позовите вашего возлюбленного заняться каким-нибудь чувственным делом. Это может быть приём тёплой ванны с пеной, парный массаж или совместное приготовление пищи с последующим обедом или ужином. Один из способов уж точно должен сработать. Ну а если нет, то тогда стоит проверить вашу совместимость. Тут «Секрет» рассказал , как это сделать.