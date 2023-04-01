Социологи узнали причины секса на первом свидании

Результаты опроса, которые опубликовал The Pink News, показывают, что почти половина взрослых вступают в сексуальную связь на первом свидании, чтобы ближе узнать человека или просто получить удовольствие.

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В исследовании участвовали более двух тысяч взрослых. Согласно данным опроса, у 49% людей был секс на первом свидании. При этом мужчины были более открыты для такого развития событий, чем женщины.

В числе наиболее частых причин заняться сексом на первом свидании были желание получить удовольствие (53%), возможность сразу оценить совместимость в постели (46%) и шанс ускорить образование эмоциональной связи (26%). Пятая часть респондентов отметили, что предпочитают увидеть, как другой человек относится к их предпочтения в интимной сфере, прежде чем привязываться к потенциальному партнеру.