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32 минуты назад

Социологи узнали, почему люди занимаются сексом на первом свидании

Мира Маркина

Результаты опроса, которые опубликовал The Pink News, показывают, что почти половина взрослых вступают в сексуальную связь на первом свидании, чтобы ближе узнать человека или просто получить удовольствие.

Социологи узнали причины секса на первом свидании
Фото: PxherePxhere

В исследовании участвовали более двух тысяч взрослых. Согласно данным опроса, у 49% людей был секс на первом свидании. При этом мужчины были более открыты для такого развития событий, чем женщины.

В числе наиболее частых причин заняться сексом на первом свидании были желание получить удовольствие (53%), возможность сразу оценить совместимость в постели (46%) и шанс ускорить образование эмоциональной связи (26%). Пятая часть респондентов отметили, что предпочитают увидеть, как другой человек относится к их предпочтения в интимной сфере, прежде чем привязываться к потенциальному партнеру.

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Респонденты, которые никогда не занимались сексом на первом свидании, объяснили это тем, что некомфортно чувствуют себя при таком тесном контакте с незнакомым человеком (47%). Для 32% приятен секс только с партнером, четверть опрошенных 25% считали секс на первом свидании не соответствующим их принципам, а 17% опасались беременности и половых заболеваний.

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Любовь,
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