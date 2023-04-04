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2 часа назад

Уставшему от навязчивой бывшей девушки мужчине дали совет

Lenta.ruиещё 2

Мужчине, который устал от визитов бывшей девушки, рекомендовали прекратить сексуальные отношения с ней и вспомнить о существовании других женщин. Такой совет дала специалист по отношениям Джейн О'Горман в своей колонке для Daily Srar.

Уставшему от навязчивой бывшей девушки мужчине дали совет
Фото: Лента.руЛента.ру

Мужчина пожаловался эксперту, что бывшая подруга регулярно приходит к нему ради секса, когда выпьет или просто хочет развлечься. «Она не может понять, почему я не хочу связываться с ней, если у меня никого нет, и нам хорошо в постели», — рассказал он. Хотя разрыв был его инициативой, он до сих пор любит бывшую и не может ей отказать.

«Мы расстались в октябре прошлого года после того, как она получила хорошее повышение на работе. Мы стали мало видеться, потому что для нее работа была на первом месте», — добавил он.

Джейн О'Горман посоветовала молодому человеку поговорить с навязчивой подругой и поставить ей ультиматум. Если девушка не хочет полноценных отношений — это ее право, но ей нужно понять, что они больше не будут заниматься сексом.

«Проблема в том, что она смотрит на тебя, как на пару старых удобных тапочек. Как ты собираешься встретить кого-то нового, если она постоянно околачивается поблизости?» — поинтересовалась О'Горман.

Ранее сексолог Лора Берман назвала несколько простых способов, которые помогут оживить остывшие отношения всего за неделю. По ее мнению, придать импульс интимной жизни помогут 30 секунд объятий каждый день, ежедневные десятисекундные поцелуи и попытки намеренно соблазнить партнера.

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