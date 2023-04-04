Уставшему от навязчивой бывшей девушки мужчине дали совет

Мужчине, который устал от визитов бывшей девушки, рекомендовали прекратить сексуальные отношения с ней и вспомнить о существовании других женщин. Такой совет дала специалист по отношениям Джейн О'Горман в своей колонке для Daily Srar.

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Мужчина пожаловался эксперту, что бывшая подруга регулярно приходит к нему ради секса, когда выпьет или просто хочет развлечься. «Она не может понять, почему я не хочу связываться с ней, если у меня никого нет, и нам хорошо в постели», — рассказал он. Хотя разрыв был его инициативой, он до сих пор любит бывшую и не может ей отказать.

«Мы расстались в октябре прошлого года после того, как она получила хорошее повышение на работе. Мы стали мало видеться, потому что для нее работа была на первом месте», — добавил он.

Джейн О'Горман посоветовала молодому человеку поговорить с навязчивой подругой и поставить ей ультиматум. Если девушка не хочет полноценных отношений — это ее право, но ей нужно понять, что они больше не будут заниматься сексом.

«Проблема в том, что она смотрит на тебя, как на пару старых удобных тапочек. Как ты собираешься встретить кого-то нового, если она постоянно околачивается поблизости?» — поинтересовалась О'Горман.