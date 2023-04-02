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93-летняя звезда TikTok дала советы о свиданиях молодым

93-летняя звезда TikTok Лилиан Дрониак дала забавные советы, как избегать общения с бывшими. Ее слова о свиданиях и отношениях приводит издание Insider.

93-летняя звезда TikTok дала советы о свиданиях молодым
© Lenta.ru

На страницу Дрониак, известной в сети как grandma_droniak, подписаны более восьми миллионов человек. Внимание публики она привлекает своими советами о свиданиях, которые дает молодежи.

Выступая недавно в программе «Доброе утро, Америка» Дрониак рассказала, что прошла через многое и не хочет, чтобы молодежь повторяла ее ошибки.

В своем последнем TikTok, опубликованном в пятницу, Дрониак поделилась веселым советом о том, как избегать общения с бывшим парнем. Она посоветовала мяукать в трубку или заявлять, что нет возможности разговаривать на свидании с другим мужчиной. Также она порекомендовала блокировать номер телефона бывшего партнера и всячески избегать его на публике.

«Мне нравится делиться публикациями в социальных сетях. Это заставляет меня чувствовать себя молодой. И я чувствую, будто у меня на самом деле огромное количество внуков, которые мечтают о такой бабушке, как я», — призналась звезда TikTok.

Ранее привлекательная девушка в социальной сети назвала причину отсутствия личной жизни. Она с юмором заявила, что ее красота пугает мужчин.

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