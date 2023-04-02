Сексологи назвали вопросы для определения интимных пристрастий партнера

Для определения интимных пристрастий партнера следует смело задавать «горячие» вопросы, призывают специалисты по отношениям и сексологи. Их слова приводит издание HuffPost.

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Какие вещи являются откровенно сексуальными?

Этот вопрос поможет обнаружить неожиданные вещи, волнующие партнера, уверяет педагог по сексу Луна Мататас.

О чем ты думаешь, когда мастурбируешь?

Этот вопрос поможет больше узнать о сексуальности партнера. О том, как ему нравится прикасаться к себе, пользуется ли он или она секс-игрушками, как возбуждается, говорит сексопатолог Джесси Кан.

К разговору нужно подходить из любопытства, а не из чувства обязанности действовать по определенному сексуальному сценарию, отметила Мататас.

«Если человека увлекают фантазии о порке: какие позы? Их шлепают или они шлепают? Им нравится жесткое или игривое отношение? — добавила Мататас. — Знакомство с эротическими фантазиями партнера может дать информацию, какие действия, ощущения или даже грязные разговоры возбуждают».

Есть ли что-то, что заставляет выключить порно во время просмотра?

«Мы часто интересуемся тем, что интересно партнерам, но не менее важно знать, что им не нравится, — говорит секс-педагог Лиза Финн. — Может быть, что их просто не заводят некоторые вещи или выводят за допустимые грани, которые они себе установили».

Что ты любишь делать после секса?

Нужно узнать, есть ли у человека ритуалы после интимной близости, говорит сексопатолог Назанин Моали. Возможно, партнер любит перекусить вместе после секса, поговорить или просто подержаться за руки.

Тебе нравится, когда тебя трогают в любом месте, о котором я не знаю?

Гениталии, грудь, соски и ягодицы являются общими эрогенными зонами. Но ими также могут быть и шея, уши, запястья, внутренняя поверхность бедер и нижняя часть спины. Вы можете не знать обо всех сексуальных точках вашего партнера, если не спросите, отметила сексопатолог Кан.