У стенки или с краю: как должны спать на кровати муж и жена

В детстве малышей пугают — к тем, кто будет спать на краю обязательно придёт «серенький волчок и укусит за бочок». Удивительно, но этот фольклорный мотив породил довольно большое количество исследований. На протяжении многих лет учёные пытаются выяснить, кто должен спать у стенки: муж или жена.

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Психологи отмечают — сон у стенки наиболее благотворно влияет на психическое состояние ребёнка, но только в том случае, если в непосредственной близости находятся его родители. В таком положении младенец чувствует себя максимально защищённым. К тому же это более практично и с точки зрения безопасности. В таком положении ребёнок не рискует свалиться с кровати во сне. Даже современные родители продолжают заботливо подкладывать дополнительные одеяла и подушки на пол рядом с кроватью — чтобы падать было не так жёстко.

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А как же тогда места на кровати стоит распределить мужу и жене? С одной стороны, логично предположить, что с краю должен спать супруг, а за его широкой и могучей спиной — женщина. Но есть и другая точка зрения. Многие родители чуть ли не с первых дней жизни стараются приучать малыша спать отдельно. Так как у детей сон беспокойный, то кому же, как не матери вскакивать ночью к младенцу?

Есть и прагматичный подход к решению данного вопроса. С краю ложится тот из семейной пары, кому утром раньше вставать.

Сомнологи (специалисты, изучающие сон) по итогам исследований признали — ответить категорично на этот вопрос не в состоянии. По их мнению, важно не где спать, а как спать и сколько. Иными словами, если супругу комфортно спать у стенки, то именно там он и должен засыпать. Если же женщина прекрасно себя чувствует после ночи, проведённой на краю кровати, делать выбор в пользу сна у стенки безосновательно.