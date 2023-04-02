5 мужских поступков, после которых невозможно не влюбиться

Кто сказал, что женщину можно покорить лишь дорогими подарками? Это совсем не так! Девушки редко в этом признаются, но некоторые мужские поступки заставляют их влюбиться и начать восхищаться избранником.

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Забота о близких девушки

Обычно женщина воспринимает заботу, как способ мужчины завоевать ее расположение. Совсем другое дело, когда ухажер делает что-то хорошее для близких возлюбленной. Подсознательно это заставляет воспринимать избранника, как члена семьи, проникаться к нему доверием и влюбляться. Предложить помочь маме девушки съездить на дачу или подвезти сестренку в школу — для многих такие поступки в разы ценнее букета из ста роз.

Привычка быть джентльменом

Речь идет о постоянных, почти незаметных действиях: отодвинуть стул, подать пальто, открыть дверь машины, проводить не до подъезда, а до квартиры. Рядом с таким мужчиной девушка чувствует себя в безопасности, ведь он сосредоточен на мелочах и заботится о ней.

Вкусно накормить

Нам внушили, что готовка — только женское занятие, но мужчина, который позаботится об ужине для избранницы, разбудит ее ароматом кофе и блинчиков, возьмет на себя воскресный обед, точно покорит сердце быстрее. Еда в подсознании связана с уютом, заботой, безопасностью, поэтому недоверие рядом с таким ухажером снижается, девушка чувствует себя расслабленной и счастливой.

Умение выслушать

Даже если вы говорите на протяжении часа о новом платье подружки, влюбленный мужчина внимательно вас выслушает. Уточняющие вопросы, искренняя заинтересованность, высказывание своего мнения — все это заставляет женщину почувствовать, что и она сама, и ее переживания важны, что они не будут осмеянными. А значит, на такого мужчину можно положиться.

Привычка делиться