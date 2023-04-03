Женщины перечислили самые возбуждающие мужские фразы

Женщины с форума Reddit рассказали, какие мужские фразы во время секса считают самыми возбуждающими. Они перечислили их в разделе AskReddit.
Многие признались, что в постели их заводят комплименты и вопросы о том, нравится ли им происходящее в данный момент.
Если мужчина предупреждает, что скоро испытает оргазм, это тоже может возбуждать.
Другим нравятся не конкретные слова, а звуки, которые издает мужчина во время полового акта.
Ранее мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств.