Женщины перечислили самые возбуждающие мужские фразы

Женщины с форума Reddit рассказали, какие мужские фразы во время секса считают самыми возбуждающими. Они перечислили их в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие признались, что в постели их заводят комплименты и вопросы о том, нравится ли им происходящее в данный момент.

Если мужчина предупреждает, что скоро испытает оргазм, это тоже может возбуждать.

Другим нравятся не конкретные слова, а звуки, которые издает мужчина во время полового акта.