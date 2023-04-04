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37 минут назад

Как влюбляются мужчины и женщины

Мир24иещё 1

Тепло в груди, бабочки в животе и будоражащие мысли – все это признаки влюбленности, которая чаще всего возникает весной. О том, как влюбляются мужчины и женщины – читайте в материале MIR24.TV.

Как влюбляются мужчины и женщины
Фото: Мир24Мир24

«Мужчины влюбляются более импульсивно. Это обусловлено инстинктом добытчика. У наших предков это было примерно по схеме «увидел еду или самку, хватай и тащи в пещеру». Можно еще и повоевать с соперниками. То есть мужская влюбленность – это определенный гормональный коктейль вкупе с поведенческой особенностью по завоеванию и присвоению объекта желания. В остальном состояние влюбленности у обоих полов проходит примерно одинаково – идеализация партнера, желание как можно чаще быть рядом, творческий подъем, выраженная мотивация во многих сферах жизни. Этому способствует количество эндорфинов в теле, вырабатываемых при влечении», – объясняет психолог Полина Полякова.

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У женщины влюбленность может формироваться постепенно, говорит специалист.

«Женщина, как правильно, учитывает и оценивает поступки. Ведь если мужчина вкладывается в отношения заботой, делами, словами, вниманием – это создает фундамент, на котором растет влюбленность. Женская влюбленность, как правило, более планомерная и включает анализ разных факторов», – отмечает психолог.

Любовь с первого взгляда – это бессознательная любовь, говорит психолог и советник Российской академии наук Наталья Каурова.

«Чем меньше сознательного в отношениях, тем с большими испытаниями могут столкнуться партнеры. Поскольку отношения в паре – это сложная неравновесная система связей, выход из равновесия в которой влечет за собой пересмотр отношений и поиск новых смыслов, ответов на вопрос о значимости отношений и партнера. С другой стороны, такие испытания – это мощный стимул для становления сознания», – считает специалист.

Женская влюбленность больше зависит от воспитания и культуры, отмечает психолог-сексолог Катерина Молния.

«Бессознательно мы вылавливаем среди толпы прохожих лицо, напоминающее любимого актера, или слышим голос, напоминающий голос отца. Чувствуем запах женщины, схожий с парфюмом матери. Это все имеет ассоциацию с любовью, и мы моментально начинаем испытывать нежные чувства. Действует это примерно одинаково и на мужчин, и на женщин. Женщины, как существа более романтичные и эмоциональные, чаще попадаются на этот крючок и склонны переоценивать и наделять более яркими красками новые отношения», – объясняет Молния.

В свою очередь, мужчины чаще выступают инициаторами близости, говорит специалист.

«Мужчина темпераментный, моментально словит стрелу Амура и пойдет на амбразуру, пытаясь добиться ответных чувств. При этом отличить животный инстинкт от настоящей влюбленности он не сможет. И ничем не подкрепленная влюбленность быстро угаснет, оставив некое разочарование», – отмечает психолог.

Стоит учесть и тот факт, что от природы мужчины – охотники, им как воздух необходимы новые впечатления и эмоции.

«Именно поэтому можно утверждать, что мужчины чаще испытывают любовь с первого взгляда. Иногда это приводит к краткосрочным романтическим связям, а иногда – к зарождению серьезных любовных отношений», – добавила бизнес-психолог Юлия Керецман.

Любовь,Самые сексуальные,ПРЕДОК,РАН,
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