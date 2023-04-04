Как влюбляются мужчины и женщины

«Мужчины влюбляются более импульсивно. Это обусловлено инстинктом добытчика. У наших предков это было примерно по схеме «увидел еду или самку, хватай и тащи в пещеру». Можно еще и повоевать с соперниками. То есть мужская влюбленность – это определенный гормональный коктейль вкупе с поведенческой особенностью по завоеванию и присвоению объекта желания. В остальном состояние влюбленности у обоих полов проходит примерно одинаково – идеализация партнера, желание как можно чаще быть рядом, творческий подъем, выраженная мотивация во многих сферах жизни. Этому способствует количество эндорфинов в теле, вырабатываемых при влечении», – объясняет психолог Полина Полякова.