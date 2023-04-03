Психологи помогают избавиться от чувства ревности

Когда нам кто-то дорог, нередко возникает желание обладать им безраздельно. Подобный подход осложняет партнерство. Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи населению, рассказывает о ревности и путях борьбы с ней.
На консультацию к психологу обратилась 29-летняя Виктория. Девушка познакомилась с Андреем в кругу общих друзей. Схожие интересы, юмор и первое позитивное впечатление позволили молодым людям сойтись ближе. Поначалу все шло хорошо, как и бывает на старте: частые встречи, прогулки, долгие разговоры и комплименты.
Но однажды, будучи вместе, он позвонил какой-то женщине и поздравил ее с днем рождения. Оказалось, что слова были адресованы коллеге, и молодой человек просто проявил учтивость, сказав несколько дежурных фраз. Но Виктория крайне негативно оценила данный жест и сказала, что против общения Андрей с другими женщинами. Доводы, что это товарищ по работе и никаких связей на стороне у молодого человека нет, не помогали.
Ревность проявлялась все острее: девушка требовала показать всю переписку в мессенджерах и соцсетях, постоянно въедливо расспрашивала партнера о том, где и с кем он провел время. Разговоры паре не помогали. Учитывая, что они только начали встречаться, такая реакция со стороны Виктории воспринималась Андреем как посягательство на его личное пространство, и они расстались.
Во время работы девушки со специалистом стала понятна основная причина такого поведения — низкая самооценка. Во всех отношениях она всегда реализовывала один и тот же деструктивный сценарий, отталкивая от себя партнеров. На последующих консультациях упор был сделан на поиски внутренних опор и достоинств, перенос фокуса интереса с других на себя. В итоге Виктория стала более уверенной в себе, влияние внешних факторов на самовосприятие снизилось, она увидела свои сильные стороны.
"Ревность — очень стойкое и токсичное чувство, в его основе лежит желание, чтобы любимый человек принадлежал нам безраздельно. У человека, отягощенного таким грузом, существует как бы рейтинг: в череде гипотетических партнеров я могу оказаться не на верхней строчке и ко мне потеряют интерес. Основной причиной здесь будет низкая самооценка и вытекающие из этого реакции и действия", — обратил внимание психолог.
Часто считают, что ревность — непременный спутник близости. Но на самом деле это признак эмоциональной незрелости, который только мешает паре быть вместе. Как же партнерам стать серьезнее и ответственнее по отношению друг к другу? Вот базовые, но эффективные способы:
Как и при любом психологическом затруднении, начинать нужно с себя. Почему мы считаем, что другие лучше нас? Почему думаем, что неинтересны? Это значимые вопросы, ответы на которые позволят обрести внутреннюю цельность. В одиночку бывает крайне тяжело взглянуть на себя со стороны, увидеть какие-то негативные моменты. В таком деле незаменимо взаимодействие с психологом. На консультации со специалистом проще проанализировать собственные жизненные установки, обозначить сильные стороны, которых мы упорно не замечали, проработать старые обиды и отрицательные чувства. Нужно стать опорой для себя самого, а не искать ее в других.
Для благополучия любых отношений стоит признать, что партнер, друг или супруг являются самостоятельными личностями, со своими мотивами, интересами, убеждениями, чувствами. Ревнуя, человек как бы превращает объект такого сильного переживания в вещь, на которую у него есть права. В такой ситуации даже близко нет уважения и равноправия. А самое главное, в ней отсутствует непременный атрибут всех здоровых отношений — доверие.
Самый простой способ прояснить сомнения — откровенный разговор с близким. Во-первых, так вы покажете открытость и готовность к пониманию чужой точки зрения и изменению поведения. Во-вторых, если действительно вскроются случаи неверности, то можно смело принимать то или иное решение, не мучая себя неопределенностью.
Неправильно, когда кто-то, пусть значимый и любимый, занимает все жизненное пространство. Развивайте интересы, найдите увлечение, взаимодействуйте с людьми за пределами своей пары. Все это расширяет кругозор и дает новый значимый опыт.
"Ревность — явление разрушительное и не надо его романтизировать, считать, что оно — непременный спутник любви. Как раз наоборот. Если вы заметили в себе такие проявления и реакции, то чем раньше будет найдена и устранена их причина, тем скорее отношения войдут в правильное русло", — добавил специалист.
Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.
Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 6 апреля в 13:30 состоится онлайн-мероприятие «Ценности, определяющие жизнь человека». Вместе с психологом участники поговорят о значимости ценностей зрелого возраста. Участие бесплатно, необходима регистрация по ссылке.