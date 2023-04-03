Психологи помогают избавиться от чувства ревности

Когда нам кто-то дорог, нередко возникает желание обладать им безраздельно. Подобный подход осложняет партнерство. Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи населению, рассказывает о ревности и путях борьбы с ней.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На консультацию к психологу обратилась 29-летняя Виктория. Девушка познакомилась с Андреем в кругу общих друзей. Схожие интересы, юмор и первое позитивное впечатление позволили молодым людям сойтись ближе. Поначалу все шло хорошо, как и бывает на старте: частые встречи, прогулки, долгие разговоры и комплименты.

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Но однажды, будучи вместе, он позвонил какой-то женщине и поздравил ее с днем рождения. Оказалось, что слова были адресованы коллеге, и молодой человек просто проявил учтивость, сказав несколько дежурных фраз. Но Виктория крайне негативно оценила данный жест и сказала, что против общения Андрей с другими женщинами. Доводы, что это товарищ по работе и никаких связей на стороне у молодого человека нет, не помогали.

Ревность проявлялась все острее: девушка требовала показать всю переписку в мессенджерах и соцсетях, постоянно въедливо расспрашивала партнера о том, где и с кем он провел время. Разговоры паре не помогали. Учитывая, что они только начали встречаться, такая реакция со стороны Виктории воспринималась Андреем как посягательство на его личное пространство, и они расстались.

Во время работы девушки со специалистом стала понятна основная причина такого поведения — низкая самооценка. Во всех отношениях она всегда реализовывала один и тот же деструктивный сценарий, отталкивая от себя партнеров. На последующих консультациях упор был сделан на поиски внутренних опор и достоинств, перенос фокуса интереса с других на себя. В итоге Виктория стала более уверенной в себе, влияние внешних факторов на самовосприятие снизилось, она увидела свои сильные стороны.

"Ревность — очень стойкое и токсичное чувство, в его основе лежит желание, чтобы любимый человек принадлежал нам безраздельно. У человека, отягощенного таким грузом, существует как бы рейтинг: в череде гипотетических партнеров я могу оказаться не на верхней строчке и ко мне потеряют интерес. Основной причиной здесь будет низкая самооценка и вытекающие из этого реакции и действия", — обратил внимание психолог.

Часто считают, что ревность — непременный спутник близости. Но на самом деле это признак эмоциональной незрелости, который только мешает паре быть вместе. Как же партнерам стать серьезнее и ответственнее по отношению друг к другу? Вот базовые, но эффективные способы:

Работа над собой

Как и при любом психологическом затруднении, начинать нужно с себя. Почему мы считаем, что другие лучше нас? Почему думаем, что неинтересны? Это значимые вопросы, ответы на которые позволят обрести внутреннюю цельность. В одиночку бывает крайне тяжело взглянуть на себя со стороны, увидеть какие-то негативные моменты. В таком деле незаменимо взаимодействие с психологом. На консультации со специалистом проще проанализировать собственные жизненные установки, обозначить сильные стороны, которых мы упорно не замечали, проработать старые обиды и отрицательные чувства. Нужно стать опорой для себя самого, а не искать ее в других.

Изменение взгляда

Для благополучия любых отношений стоит признать, что партнер, друг или супруг являются самостоятельными личностями, со своими мотивами, интересами, убеждениями, чувствами. Ревнуя, человек как бы превращает объект такого сильного переживания в вещь, на которую у него есть права. В такой ситуации даже близко нет уважения и равноправия. А самое главное, в ней отсутствует непременный атрибут всех здоровых отношений — доверие.

Общение

Самый простой способ прояснить сомнения — откровенный разговор с близким. Во-первых, так вы покажете открытость и готовность к пониманию чужой точки зрения и изменению поведения. Во-вторых, если действительно вскроются случаи неверности, то можно смело принимать то или иное решение, не мучая себя неопределенностью.

Смещение фокуса

Неправильно, когда кто-то, пусть значимый и любимый, занимает все жизненное пространство. Развивайте интересы, найдите увлечение, взаимодействуйте с людьми за пределами своей пары. Все это расширяет кругозор и дает новый значимый опыт.

"Ревность — явление разрушительное и не надо его романтизировать, считать, что оно — непременный спутник любви. Как раз наоборот. Если вы заметили в себе такие проявления и реакции, то чем раньше будет найдена и устранена их причина, тем скорее отношения войдут в правильное русло", — добавил специалист.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.