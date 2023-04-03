Женщины объединились, чтобы наказать афериста

Сайты знакомств, в частности Tinder, в последнее время стали очень популярными площадками для заработка мошенников. И даже прогремевший в прошлом году на видеосервисах документальный фильм «Аферист из Tinder» ничему не научил жаждущих любви прекрасных дам.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Тридцатидвухлетний Никита Долгополов в основном «охотился» на девушек в городах, где уровень зарплат повыше: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. А в родном Иркутске сразу 12 дам написали на него заявление в полицию. Так что там он появляться опасался, а в крупных богатых городах и затеряться легче, и «работать» приятнее.

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Сначала Никита очаровывал подружек на встрече в кофейне (об этом договаривались в Tinder). Причем представлялся он по-разному: то «сын чиновника из правительства», то «успешный угольный бизнесмен», то какой-нибудь «директор прибыльного предприятия».

После того как отношения доходили до близости, аферист с сильными либидо и харизмой убеждал подруг, которых порой умудрялся «окучивать» сразу несколько на неделе, что каждая из них «такая особенная» и «единственная». Надо инвестировать в их общее «счастливое будущее». Вот только нужно срочно взять кредит «для дела», а у него как раз какие-то мелкие проблемы с документами, из-за этого ему быстро денег не дадут.

Девушки потом жаловались в полиции, что жулик-альфонс наверняка владеет техниками нейролингвистического программирования. Иначе как объяснить, что они велись на такую очевидную аферу? Никита, конечно, клятвенно обещал сам платить по кредитам. «Любимой», мол, надо всего-навсего кредит за него оформить и получить деньги. И действительно, первые один-два платежа делал сам, а потом пропадал навсегда…

Кредиты девушки для Никиты брали на разные суммы: от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Теперь пострадавшим самим приходится эти кредиты выплачивать. В итоге десятки жертв сердцееда из Tinder создали общий чат в соцсетях, где обсуждают, как отомстят негодяю. Но сначала его надо найти. Мошенника ищет полиция… Но аферист, видимо, давно сменил имя, а может, с помощью прически и бородки и внешность подправил и теперь в активном поиске новых «особенных» и «неповторимых». Неизвестно, в каком регионе.

А в конце декабря прошлого года жительница Екатеринбурга познакомилась в Tinder с красавцем из Гонконга по имени Кенни. Во всяком случае, так он представился и сказал, что живет в Гонконге. А там мало ли, может, в Коломне где-нибудь обитает. Общение скоро перетекло в Telegram. Общались на английском, благо гугл-переводчиком теперь все пользоваться умеют. Мужчина предложил девушке выгодно вложиться в криптовалюты. И она это сделала так, что вскоре лишилась всех денег, которые годами копила на покупку квартиры…