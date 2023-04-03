Как легко отличить любовь от страсти: мнение сексолога

Трудно представить любовь, в которой бы отсутствовала страсть, а вот страсть без любви может совершенно спокойно существовать. Огромное количество людей до сих пор путает эти два состояния, что приводит в конечном итоге к сердечным разочарованиям. Мы посоветовались со специалистом и готовы рассказать, какие «звоночки» сигнализируют об одной ли страсти в отношениях без глубокого чувства.

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Вы находитесь в состоянии эйфории

В первые месяцы отношений подобное состояние невероятного счастья вполне объяснимо и нормально. В этот период важно не наделать ошибок — человек, буквально по уши накрытый гормонами, не может адекватно воспринимать реальность. Отсюда все предложения руки и сердца и клятвы в вечной любви на пятый день знакомства. Стоит ли говорить, что на данном этапе о любви речь не идет?

Вы идеализируете партнера

Не существуют людей без недостатков. Единственные, кто с этим не согласится — влюбленные люди, которыми движет в основном сексуальное желание. В такой момент мозг готов не замечать недостатков предмета обожания, кажется, что у человека, который вызывает такие эмоции, просто не может быть негативных сторон. Когда «розовые очки» начнут спадать, и при этом вы не потеряете интерес к партнеру, здесь уже можно говорить о более серьезных чувствах, но не ранее, чем вы будете готовы принимать партнера полностью.

Между вами нет духовной близости