Простая стратегия при поиске серьезных отношений

Коучи по отношениям Джон Дабах, Эмбер Солетти, Самира Салливан и Лора Дойл посоветовали простую стратегию поиска партнера для серьезных отношений. Где и как искать любовь, они рассказали в беседе с The List.

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Первым делом эксперты посоветовали найти хобби или заняться волонтерством. Новое увлечение поможет завязать знакомство с интересными людьми и, возможно, встретить любовь. При этом они рекомендовали не сбрасывать со счетов приложения для знакомств. Хотя многие используют их для мимолетных романов, вероятность познакомиться с кем-то особенным остается. Коуч по отношениям Джон Дабах предложил четко и незамедлительно сообщать всем новым знакомым об интересе к серьезным отношениям. По его мнению, это отпугнет легкомысленных поклонников.

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Второй этап, на который обращают внимание эксперты по отношениям, — это подготовка к свиданию. Прежде чем соглашаться на продолжение общения, Эмбер Солетти посоветовала девушкам внимательно изучить профиль потенциального жениха. Если анкета пустая, заполнена в спешке или есть подозрительные намеки, человек, скорее всего, не заинтересован в серьезных отношениях. Солетти также рекомендовала поискать информацию о новом знакомом в социальных сетях и поисковых системах, чтобы больше узнать о его жизни.

По мнению коучей, в начале отношений желательно вести себя сдержанно: не поддерживать разговоры на пикантные темы, не одеваться вульгарно, не пить алкоголь и не соглашаться на поздние встречи.

«Чтобы произвести правильное впечатление, женщины должны одеваться соответствующим образом, быть пунктуальными и проявлять неподдельный интерес к другому человеку», — сказала Самира Салливан.

Джон Дабах настаивает, что на первой встрече обязательно нужно поговорить о жизненных целях.

«Если, отвечая на вопросы о работе, о планах на ближайшие пять лет, он немного теряется и смущается, это хороший знак. Скорее всего, он не отвечает по шаблону», — отметил Дабаха.

Лора Дойл посоветовала не торопиться переходить к следующему этапу отношений. По ее мнению, воздержание от секса увеличивает вероятность прочных и долгосрочных отношений.

«Когда вы встречаетесь какое-то время, разговариваете, ужинаете, вы для него уже не просто сексуальный объект», — полагает она.