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3 часа назад

Врач рассказала, почему не хочется секса

Клео.Ру

Кандидат медицинских наук, сексолог Диана Генварская в интервью "Известиям" рассказала, почему люди перестают хотеть секса. По ее мнению, снижение либидо у мужчин и женщин происходит на фоне различных факторов, однако основная причина — уменьшение энергетического потенциала.

Врач рассказала, почему не хочется секса
Фото: Клео.руКлео.ру

По ее словам, это состояние может быть спровоцировано ухудшением метаболизма в клетках и замедлением производства энергии из глюкозы и жиров. Такие процессы происходят по двум причинам: недостаток в организме микроэлементов (биохимический фактор) и снижение гормонального статуса. Последнее связано не только с дефицитом макро- и микронутриентов, но и с состоянием нервной системы.

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Кроме того, активность либидо связана со взаимоотношениями между партнерами. Как правило, у женщины сексуальное влечение пропадает, если она не испытывает доверия и чувства безопасности в отношениях, считает сексолог.

«У мужчины проблемы возникают в случае, если партнерша перестает проявлять к нему интерес. Если женщина не стимулирует партнера своим поведением, у него снижается уверенность в себе и, как следствие, либидо», — отметила специалист.

Она также обратила внимание, что иногда мужчина может чувствовать себя неуверенно с одной женщиной, при этом в отношениях с другими не испытывать проблем. Однако чаще всего, если внутренняя уверенность мужчины подорвана, у него не складываются сексуальные отношения ни с одной женщиной.

«Активность либидо мужчины связана с психологическим состоянием и тем, насколько он признан и принят партнершей», — рассказала психотерапевт.

А может все дело в изначальной возрастной разнице в половом влечении. Так, представители сильного пола отличаются достаточно ранним пиком сексуальной активности - это связано с высоким уровнем тестостерона. По данным исследований, мужчина находится в расцвете сил и готов вступать в интимные связи максимально часто в 17-27 лет.

А представительницы прекрасного пола достигают активности приблизительно в 30-40 лет. Начиная с этого возраста, секс женщины становится более насыщенным и качественным. Что это значит? Она не боится экспериментировать, любит необычные позы и готова дарить мужчине истинное наслаждение. Женщина с каждым днем раскрывает свою сексуальность, а мужчина, к сожалению, перестает фанатизировать, и его стремление к сексу заканчивается коротким актом классического типа, а дальше … прекрасный сон. Если половой акт вообще состоится по причине нового увлекательного для мужчины дела - распития алкоголя.

Любовь,
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