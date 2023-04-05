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2 часа назад

Психолог назвал особенности секса после 60 лет

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Пожилые любовники получают удовольствие от секса благодаря опыту и уверенности в себе, рассказал психолог Ильмир Такаев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие особенности секса после 60 лет.

Психолог назвал особенности секса после 60 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С возрастом у мужчин могут появиться проблемы с эрекцией, а у женщин — сухость влагалища. Однако это не означает, что с годами люди становятся менее чувствительными, говорит Такаев. По его словам, у пожилых людей может быть более глубокое и продолжительное удовольствие от секса, благодаря опыту и уверенности в себе.

У людей в возрасте меняется и психологическое восприятие секса, продолжил он. Некоторые могут испытывать большую эмоциональную связь с партнером, повышенное чувство близости и удовлетворения от секса. Другие могут чувствовать страх или тревогу, связанные с возможными проблемами со здоровьем или социальными ожиданиями. Важно понимать, что психологические аспекты индивидуальны и меняются в зависимости от личных обстоятельств и опыта.

Облегчить любые эмоциональные проблемы поможет общение с партнером, отметил Такаев. Удовольствие можно получать не только от полового акта, но и от общения, прикосновений и других видов тактильного контакта.

Такаев советует возрастным любовникам изменить подход к сексу. Если есть тревога или страх, нужно сосредоточиться на других аспектах секса — например, ласках, поцелуях. Не нужно сравнивать себя с кем-то другим, настаивает психолог. Каждый человек уникален, и сексуальный опыт у всех разный.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в пожилом возрасте по-прежнему необходимо использовать средства защиты, если нет уверенности в здоровье партнера.

«Не стесняйтесь обратиться за помощью. Если вы испытываете эмоциональные проблемы, связанные с сексом, проконсультируйтесь с психологом или сексологом. Это может помочь наладить интимную жизнь и получать удовольствие от секса в любом возрасте», — подвел итог Такаев.

Любовь,
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