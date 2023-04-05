Что ведет к неизбежному разрушению отношений

В последние полгода в кабинете психолога все чаще стали звучать темы про расставание.

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Люди стали больше обращать внимание на баланс "брать – давать" в отношениях и задумываться о собственном комфорте.

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Какие предпосылки ведут к прекращению отношений и что делать, если есть желание сохранить семью, расскажет семейный психолог, аккредитованный гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка.

Эмоциональный неглект

Перед тем как принять окончательное решение о разводе, людям свойственно прощупывать почву, возможно ли что-то изменить. Никита уже несколько лет ходит с мыслью, что жена его не любит. И если бы не его финансовые вклады в семью, она прямо бы сказала: "Ты мне не нужен". Ведь любые попытки поговорить о том, что беспокоит, заканчиваются обвинениями в его адрес и словами: "Это с тобой что-то не в порядке, меня все устраивает, сходи к психологу!"

Мужчина оказывается в ситуации, когда самый близкий человек отказывается его слушать. Он чувствует себя отвергнутым, внутренне горюет, не понимая, в чем виноват и почему заслужил такое обращение к себе. В статье о том, когда слово может ранить, мы уже обсуждали с вами фразы, которые особенно причиняют душевную боль мужчинам. К ним также относится прямое обесценивание личности, игнорирование тревоги и беспокойства партнера.

В нашей профессии такое поведение называется эмоциональный неглект и является видом психологического насилия. Цель подобного поведения – спровоцировать чувство вины и сильнейший страх потерять манипулятора, а затем дать посыл: "Ты должен заслужить любовь, так что подчиняйся и угождай мне".

Никите такое поведение было непонятно, раз за разом он говорил жене о необходимости работать над эмоциональным фоном в отношениях. Но супруга продолжала игнорировать эти просьбы, и мужчина сделал вывод – его не любят и используют как денежный мешок. Но что делать с этим, ему непонятно. Ведь он любит жену, и в душе теплится надежда, что нужно немного постараться и все наладится.

Шанс все сохранить

Возможность наладить отношения зависит от двух взрослых людей – мужа и жены, однажды решивших быть вместе и создать семью. Когда один из партнеров говорит о дискомфорте и желании развестись, второму важно не отмахиваться, а прояснить недовольства. При этом если раньше причины серьезных разногласий происходили на фоне отношений с родственниками (например, муж оказывался перед выбором между женой и своей мамой), то сейчас картина изменилась.

Конфликт интересов сместился на область отношений между супругами. Претензии перестали звучать как "твоя мама открыла дверь своим ключом, а я была в ванной". Теперь вопросы к партнеру стали глубже по смыслу: "Я вижу, что ты не уважаешь мое мнение и не считаешься с моими чувствами". Это значит, что у партнеров больше нет возможности перенаправлять чувство обиды, раздражения и разочарование на третье лицо и тем самым оправдывать партнера: "Это не он/она, это его/ее мать виновата в ссоре". Отношения стали прямолинейнее, а эмоции – целенаправленнее. Поэтому скрыть разногласия уже не получается, приходится их решать или страдать.

Никита очень хочет работать над отношениями, ведь для него семья имеет большое значение. Но он не видит отклика со стороны жены. Если ситуация будет продолжаться в том же духе, мужчина либо привыкнет к чувству одиночества в отношениях и выстроит параллельную жизнь, либо не выдержит и уйдет. Сейчас в его голове звучат мысли: "Да, будет шантаж детьми, но не знаю, сколько я еще так смогу. Кажется, я хочу развестись". Чтобы этого не произошло, жене важно проявить интерес к своему мужчине и их отношениям. И лучше это сделать сейчас, пока есть потенциал, чтобы все исправить.

Естественно, эта рекомендация работает и в обратную сторону. Мужу так же важно интересоваться жизненными ценностями своей спутницы.

"Нам надо расстаться"

Даже здесь нам потребовалось время, чтобы дойти до этой фразы. Точно так же и в жизни: люди, которые серьезно относятся к браку, тщательно взвешивают все за и против, прежде чем предложить завершить отношения.

Тем не менее даже в критический момент есть шанс все исправить. Но главное – действовать не из страха потерять семейный статус или желания сохранить удобство быта, а задать себе вопросы: "Действительно ли я хочу быть с этим человеком? Люблю ли я его?" Если да, то важно сказать об этом партнеру и вместе искать способы восстановления эмоционального доверия и симпатии друг к другу. Если же нет, то отношения носят характер вынужденных, созданных, чтобы объединиться для решения какой-то проблемы. Например, совместного переезда в другой город: вместе начинать что-то новое проще, не так страшно. А когда супруги начали укореняться на новом месте, то вдруг поняли, что их отношения как у соседей.

В лучшем случае оба признают этот факт и постараются остаться в приятельских отношениях. И каждый получит право попробовать еще раз создать семейное счастье с другим человеком. В худшем случае супруги продолжат жить вместе, чувствуя себя несчастливыми, испытывая вину и недовольство. Они постоянно конфликтуют, чтобы увеличить эмоциональную дистанцию и обеспечить себе право, например, на раздельный отпуск или еженедельные вечеринки с друзьями. А некоторые специально ведут себя как можно хуже, чтобы спровоцировать добровольный уход партнера, превратив его жизнь в ад.