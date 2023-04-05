Названы причины потери женщинами интереса к сексу

Женщина может утратить интерес к сексу из-за отсутствия любви к партнеру, рассказала когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений, эксперт «Психодемии» Александра Титарева. Она назвала «Ленте.ру» и другие причины потери сексуального желания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Многими людьми секс воспринимается как жизненно важная потребность либо как инстинкт, но человек — не инстинктивное животное, и отсутствие близости не приводит к истощению организма и последующей смерти. Секс — это то, что относится к проявлению и удовлетворению влечения, а не к первоочередным потребностям», — отметила Титарева.

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По ее словам, большинство женщин детородного возраста не заводятся мгновенно от мысли о сексе, и это нормально. Нормально и то, что интерес к сексу проявляется не всегда, добавила она.

Самые частые причины потери интереса к сексу: прием определенных препаратов, злоупотребление спиртным, хроническая усталость, регулярный недосып, сильные потрясения, анорексия, рассеянный склероз, депрессия или наличие тревожного расстройства, — Александра Титарева, психолог.

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что часть женщин отказывается от секса во время беременности или грудного вскармливания из-за плохого самочувствия или разного рода страхов.

«Для некоторых женщин секс становится неинтересным, если они больше не испытывают любви к партнеру, он больше не вызывает восхищения, а на смену былой нежности приходит раздражение или даже отвращение, — прокомментировала психолог. — Одной из причин отказа от секса может стать пережитое сексуальное насилие, либо насилие в отношениях».

Причина отказа от секса может заключаться и в том, что партнер, например, изменил, стал пренебрегать гигиеной, либо в большинстве случаев не нацелен помогать своей партнерше в получении удовольствия, констатировала Титарева.

Порой женщины отказываются от секса по религиозным соображениям, если увлечены какими-либо духовными практиками, из-за различных мифов и убеждений, которыми пропитана наша культура, а иногда сексуальные отношения больше не являются для них приоритетом, рассказала психолог.