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9 минут назад

Девушка показала необычный способ уличить мужчину в неверности

Lenta.ru

Блогерша Кайла Гарднер показала, как неожиданно для себя уличила в неверности возлюбленного во время совместного путешествия на круизом лайнере. Историю девушки, а также ее необычный способ обнаружить измену рассказало издание News.com.au.

Девушка показала необычный способ уличить мужчину в неверности
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Гарднер, однажды во время поездки ее возлюбленный сказал, что пойдет за едой. Покинув каюту, он начал флиртовать с другой девушкой — об этом блогерша узнала благодаря установленным на лайнере камерам, записи с которых транслировались в прямом эфире. Убедившись, что мужчиной на видео действительно был ее парень, Гарднер и ее подруга увидели, как он положил руку на плечо незнакомой им девушки, а затем дал ей свой номер телефона.

В комментариях под видео многие посочувствовали девушке. Некоторые также захотели узнать, чем закончилась история. «Что произошло, когда вы столкнулись с ним? Какими словами обменялись? Мне нужно знать!» — написала одна из пользовательниц.

Позднее Гарднер опубликовала видео, в котором показала, как выбрасывает из окна одежду бывшего возлюбленного. В другом ролике она поблагодарила зрителей за поддержку.

Любовь,
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