Девушка показала необычный способ уличить мужчину в неверности

Блогерша Кайла Гарднер показала, как неожиданно для себя уличила в неверности возлюбленного во время совместного путешествия на круизом лайнере. Историю девушки, а также ее необычный способ обнаружить измену рассказало издание News.com.au.

По словам Гарднер, однажды во время поездки ее возлюбленный сказал, что пойдет за едой. Покинув каюту, он начал флиртовать с другой девушкой — об этом блогерша узнала благодаря установленным на лайнере камерам, записи с которых транслировались в прямом эфире. Убедившись, что мужчиной на видео действительно был ее парень, Гарднер и ее подруга увидели, как он положил руку на плечо незнакомой им девушки, а затем дал ей свой номер телефона.