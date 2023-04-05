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1 час назад

Учительница рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин

Lenta.ru

24-летняя тиктокерша и учительница по имени Али Виктория пожаловалась на мужчин, которые пытаются очаровать ее избитыми шутками. На ее ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Учительница рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Больше всего ей надоела шутка об алфавите, которую повторяют мужчины, пытающиеся флиртовать в личных сообщениях.

«Пикаперские шуточки об учителях такие пошлые и неоригинальные. Шутят: ой, я забыл алфавит, нужно попробовать повторить его с тобой», — рассказала она.

Али Виктория ведет образовательную страницу для учителей и девушек и хочет, чтобы она оставалась площадкой для развития, а не становилась местом для знакомств.

«Знаю, что повлиять на это не могу, но если вы странный парень, пожалуйста, убирайтесь. И один совет — есть мало вещей, которые учителя ненавидят больше, чем пикаперские шуточки про них», — высказалась тиктокерша.

Любовь,
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