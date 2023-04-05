«Вашей маме француз не нужен?»: самые странные виды флирта

Иностранные мужчины могут шокировать своим подходом к знакомству.
Казалось бы, как может отличаться язык любви, пусть партнеры и говорят на разных языках? На самом деле, заморский флирт может не только ввести в замешательство, но и привести к конфликту. Чтобы с вами не произошла такая неприятная история, если вам вдруг попадется заграничный принц, мы собрали несколько особенностей флирта со всего мира, к которым стоит быть готовой.
Мудреные фразы, восхваляющие женщину, — флирт в духе французов. Эти мужчины не будут брать напором, их подход более изящен. К плюсам можно отнести трепет французских мужчин в сторону женщин — если хотите почувствовать себя самой невероятной женщиной на земле, вам стоит завести роман с французом. Однако есть у французского флирта отличительная черта, к которой многие женщины оказываются не готовыми — француз будет всеми силами пытаться вас рассмешить. Не всем женщинам нравится такой подход, но таким образом француз проявляет наивысшую степень заинтересованности.
Куда более прямолинейными оказались греки. Вы можете обсуждать с ним последние политические новости, и вот он моментально переключается на обсуждение самых удобных мест для секса в общественном месте. Кого-то подобные разговоры могут шокировать, однако многие греки не считают интимные темы чем-то запретным, наоборот греческие мужчины расценивают способность женщины поддержать такую откровенную беседу как знак того, что между вами однозначно вспыхнула искра и знакомство можно продолжать. А вот в каком ключе будет развиваться ваше знакомство уже зависит от вас.
Да-да, как бы странно это ни выглядело. Мы привыкли ассоциировать испанских мужчин с напористостью и смелостью в том, что касается ухаживаний. И все же испанские социологи уверены, что испанским мужчинам далеко по напористости до испанских женщин. В Испании женщина легко может подойти познакомиться и даже потребовать номер телефона. Мужчины же решаются подойти только в том случае, если женщина сама дает понять, что не против знакомства.