«Вашей маме француз не нужен?»: самые странные виды флирта

Иностранные мужчины могут шокировать своим подходом к знакомству.

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Казалось бы, как может отличаться язык любви, пусть партнеры и говорят на разных языках? На самом деле, заморский флирт может не только ввести в замешательство, но и привести к конфликту. Чтобы с вами не произошла такая неприятная история, если вам вдруг попадется заграничный принц, мы собрали несколько особенностей флирта со всего мира, к которым стоит быть готовой.

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Шутки по-французски

Мудреные фразы, восхваляющие женщину, — флирт в духе французов. Эти мужчины не будут брать напором, их подход более изящен. К плюсам можно отнести трепет французских мужчин в сторону женщин — если хотите почувствовать себя самой невероятной женщиной на земле, вам стоит завести роман с французом. Однако есть у французского флирта отличительная черта, к которой многие женщины оказываются не готовыми — француз будет всеми силами пытаться вас рассмешить. Не всем женщинам нравится такой подход, но таким образом француз проявляет наивысшую степень заинтересованности.

Откровенный грек

Куда более прямолинейными оказались греки. Вы можете обсуждать с ним последние политические новости, и вот он моментально переключается на обсуждение самых удобных мест для секса в общественном месте. Кого-то подобные разговоры могут шокировать, однако многие греки не считают интимные темы чем-то запретным, наоборот греческие мужчины расценивают способность женщины поддержать такую откровенную беседу как знак того, что между вами однозначно вспыхнула искра и знакомство можно продолжать. А вот в каком ключе будет развиваться ваше знакомство уже зависит от вас.

Испанские тихони