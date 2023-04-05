«Выжимают все блага»: как брак влияет на мужское здоровье

«Абсолютно не соглашусь с тем, что в России неженатые мужчины живут дольше тех, которые находятся в браке. В любом возрасте мужчине требуется поддержка, забота и внимание. Более того, согласно статическим данным, гораздо более высокий процент мужчин из экономически активного населения нашей страны, а это по разным оценкам до 76%, являются более востребованными и успешными, если у них есть жена и дети. Такая же ситуация наблюдается и с мужчинами после 55 лет – процент выживаемости гораздо выше у тех, кто проживает с женой, то есть в состоянии семейного уюта и заботы. Скорее всего, сделанные выводы о неженатых мужчинах и их большей продолжительности жизни связаны с тем, что сейчас распространен гражданский брак», – считает социолог Инна Литвиненко.