«Выжимают все блага»: как брак влияет на мужское здоровье

Институт брака в России разрушает здоровье мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. Это связано с тем, что русские женщины слишком требовательны и воспринимают мужчин как ресурс, из которого надо «выжать все блага», а после – найти другого, считает Кочкина. При этом статистика говорит обратное. MIR24.TV решил выяснить у экспертов, как же на самом деле брак влияет на здоровье представителей сильного пола.
«Абсолютно не соглашусь с тем, что в России неженатые мужчины живут дольше тех, которые находятся в браке. В любом возрасте мужчине требуется поддержка, забота и внимание. Более того, согласно статическим данным, гораздо более высокий процент мужчин из экономически активного населения нашей страны, а это по разным оценкам до 76%, являются более востребованными и успешными, если у них есть жена и дети. Такая же ситуация наблюдается и с мужчинами после 55 лет – процент выживаемости гораздо выше у тех, кто проживает с женой, то есть в состоянии семейного уюта и заботы. Скорее всего, сделанные выводы о неженатых мужчинах и их большей продолжительности жизни связаны с тем, что сейчас распространен гражданский брак», – считает социолог Инна Литвиненко.
В свою очередь, психолог и гипнотерапевт Ильмир Такаев отмечает, что брак способен нанести вред здоровью, если в паре присутствует физическое или психологическое насилие, к последнему, по его мнению, чаще склонны женщины.
«И, естественно, последствия психологического насилия могут сказываться на здоровье мужчины. Выходом из данной ситуации как раз была бы психотерапия отношений или тренинги по отношениям на законном уровне, перед вступлением в брак, например. Но бывает и так, что одинокие мужчины страдают от одиночества не меньше. Физический труд для мужчин не так значим, как стресс и нагрузка психологическая. Зачастую психологическую нагрузку вынести сложнее, чем физическую. Она влияет на все тело, как на напряженность в мышцах, так и на изменение в физиологических процессах организма. И стресс воздействует на мышцы сильнее, чем даже физические упражнения в спортзале с весами на пределе возможностей», – говорит эксперт.
В свою очередь, Олег Долгицкий считает, что основной причиной проблем со здоровьем у мужчин является глобальный кризис, а не семейный статус.
«Мужчины больше работают, получают при этом столько же денег, в связи с этим в семье возникают проблемы: денег не прибавляется, а мужчин в семье фактически нет. На фоне этого растет статистика разводов. Семья в условиях кризиса постиндустриальной экономики выступает также в роли капитала, лицом которого выступает жена. Семья, по сути, это не надстройка – это производство детей. Поэтому, на мой взгляд, дело не в семье как таковой, дело в кризисе, на фоне которого мужчины являются основным предметом эксплуатации. Чем меньше мужчину эксплуатируют, тем больше он живет. Если семья живет по принципу низового матриархата, то из таких условий нужно уходить независимо от того, что сейчас происходит в мире», – заключил он.