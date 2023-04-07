Названы мешающие найти любовь заблуждения

Для создания крепкого брака по любви нужно приложить усилия, рассказала психолог межличностных и семейных отношений, основатель и преподаватель Института современных медитаций Наталья Репина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала заблуждения, мешающие найти любовь.

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«По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2021 году в России распалось 70 процентов браков. 30 лет назад на развод подавали 42 процента пар», — привела статистику Репина.

По ее словам, основной причиной развода большинство называет поспешность при вступлении в брак. В начале отношений, когда эмоции особенно яркие, человек видит партнера в лучшем свете, но постепенно накапливаются противоречия, которые часто приводят к разрыву.

Психолог отметила, что основные заблуждения о любви связаны с установками общества, которые многие до сих пор воспринимают как истину. Одна из самых популярных звучит так: выходить замуж нужно только по любви. Однако Репина считает, что любовь существует на трех уровнях и важно понимать, на каком находятся влюбленные.

Большинство браков строится между людьми, которые находятся на втором уровне отношений, продолжила Репина. Партнеры поддерживают связь друг с другом с помощью эмоций, часто негативных. Но и в отношениях третьего уровня с истиной любовью существует немало заблуждений. Многим кажется, что за первой встречей и узнаванием сразу же возникает любовь.

У людей появляется иллюзия, что идеальные отношения возникают сами собой и длятся вечно, но так бывает только в сказках, уверяет психолог. В реальной жизни необходима дополнительная сонастройка партнеров в плане установок, ценностей, интересов. Иногда такой процесс длится месяцами, годами и напрямую зависит от общих усилий обоих.

Еще один стереотип связан со страстью, которая иногда воспринимается как синоним настоящей любви.