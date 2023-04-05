Распространенное убеждение о близких к разводу парах назвали мифом

Эксперт по отношениям Джессика Олдерсон назвала мифом распространенное убеждение, что пары, предпочитающие раздельный сон, близки к разводу. Ее слова приводит издание Mirror.

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По мнению Олдерсон, сон в разных кроватях не всегда говорит о проблемах в отношениях. Часто супруги просто хотят иметь больше личного пространства. «Это может улучшить качество сна обоих партнеров и положительно повлиять на все сферы их жизни, включая отношения», — сказала эксперт.

Она отметила, что привычки в спальне многое говорят о характере и совместимости супругов. Например, в парах, где нет четкого разделения, кто с какой стороны кровати спит, партнеры не боятся перемен, сказала Олдерсон. По ее словам, таких пар всего четыре процента, остальные больше новизны ценят ежедневные ритуалы и личное пространство.

При этом не существует правильных или неправильных способов делить постель, говорит Олдерсон. Главное, по ее мнению, чтобы оба супруга были довольны договоренностями.