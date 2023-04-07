Почему мужчины любят глазами и на что смотрят в первую очередь

Вместе с экспертами вскрываем глубинные механизмы и пытаемся выяснить, что же такое красота.

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Поговорка о том, что мужчины любят глазами, а женщины — ушами, всем известна. Тем не менее она вызывает много споров и обсуждений среди представителей обоих полов. Девушек возмущает тот факт, что внешние данные ставят превыше внутренних качеств. А как же тонкая душевная организация, начитанность и чувство юмора? Мужчинам тоже не очень нравится быть лишёнными глубокого восприятия и умения оценить нечто большее…

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Как же обстоят дела на самом деле? Обратимся к исследованиям и мнениям экспертов.

Что говорят нейрофизиологи?

Несколько десятков лет назад калифорнийские учёные провели исследование, которое подтвердило заезженный миф. Они доказали, что для мужчин привлекательная внешность женщин важна стратегически.

Если верить выводам учёных, в ответе за всё гормоны. Речь про тестостерон и кортизол. Без них мужчина не может наслаждаться жизнью в полной мере, а их выработка происходит именно при взгляде на красивую женщину. Так заключили исследователи. Тестостерон отвечает за самочувствие, здоровье и тонус. Кортизол стабилизирует нервную систему, сглаживает эмоциональный фон.

Выводы калифорнийских учёных понравились публике, особенно мужчинам. Приятно знать, что твоя страсть к эстетике женских форм не просто оправдана, а необходима! Однако в последнее время результаты этого исследования стали активно критиковать, указывая, что научные доказательства не отражают всего многообразия форм сексуальности.

Что говорят психологи?

Здесь специалисты также сошлись во мнении, что у мужчин есть инстинктивная потребность оценивать партнёров визуально. Анализ привлекательности «зашит» в генах и передаётся от поколения к поколению. То есть за желанием наслаждаться женской красотой стоит базовая потребность — в продолжении рода.

Рассказать об этом подробнее мы попросили психолога Дарью Яушеву.

"Действительно есть исследование, которое подтверждает, что мужчины в большей степени визуалы, а женщины — аудиалы. Об этом говорится в научной публикации Ким Уоллен и Хизер Рапп. Они отметили, что центральную роль в мужском сексуальном поведении играет амигдала. Она отвечает за формирование эмоций и мотивацию".

Учёные основывают свои выводы на исследованиях, проведённых с помощью МРТ. Данные показали, что при просмотре картинок у мужчин наблюдается более высокий уровень возбуждения, нежели у девушек.

Объяснить потребность наслаждаться женской красотой можно и с точки зрения эволюционной биологии. Естественный отбор повлиял на то, что сексуальное поведение разных полов отличается. Мужчина быстрее распознаёт и реагирует на женщину с помощью визуальной системы. Это увеличивает вероятность спаривания, что повышает шансы на передачу генов.

К похожему выводу пришли и учёные из университета Вашингтона. Их исследование показало, что мужчины реагируют на движущийся объект быстрее, чем женщины.

На основе всех приведённых данных можно заключить, что народная мудрость про мужские глаза и женские уши научно обоснована. Но есть здесь и подводные камни. Дело в том, что психологи предупреждают — чёткого распределения на визуалов и аудиалов не бывает. К тому же существует ещё и третий вид восприятия — кинестетики.

Рассказать об этом подробнее мы попросили психолога Станислава Самбурского.

"Одно из самых интересных исследований о зрительном типе восприятия написал ещё в 1977 году Уильям Эпштейн. Затем теория набрала обороты и стала развиваться в формате нейрофизиологического подхода. Дальнейшие исследования установили, что все люди относятся к одному из трёх типов. Речь про аудиалов, кинестетиков и визуалов".

По статистике, примерно одинаковому количеству мужчин нравятся прикосновения или приятные слова, а вот визуалов среди них почти половина – 45%.

Для людей с этим типом восприятия важна картинка. Да, они будут благосклонно принимать нежное щебетание на ушко и тактильный контакт, но основное – чтобы девушка (как предмет обожания) была красива и хорошо сложена. Визуалу вообще важно, чтобы его окружала красота.

Однако тут есть важный момент. Не бывает «чистых» кинестетиков, визуалов и аудиалов. Преобладающий тип восприятия доминирует в 80% случаев, но 20% остаётся на условия, которые могут всё изменить: звуковой фон, алкоголь, отсутствие постоянного партнёра.

На что смотрят мужчины?

Мнение Станислава Самбурского:

Женщина должна вынашивать потомство, а для этого требуется хорошее здоровье, показателем которого являются определённые внешние данные: тело, состояние кожи и т. д. Именно эту информацию визуально считывают мужчины. Лишний вес, тусклые волосы или прочие несовершенства сигнализируют о проблемах со здоровьем, что автоматически отпугивает самцов. Они считывают – для продолжения рода объект не подходит.

Именно здесь берёт начало непрекращающаяся борьба мужчин за красивых женщин. Это погоня за возможностью гарантированно продолжить свой род.

Признаки женской привлекательности

Какие же визуальные маячки являются для мужчин стратегическими? Перечень таких параметров выделила в своём исследовании о влюблённости доктор Джоан Келлерман. С этой целью она опросила 200 человек.

В топ важных внешних показателей вошли:

длина ног;

поясничный изгиб — расстояние между спиной и ягодицами (угол должен составлять 45,5°);

яркие губы;

цвет волос.

Кстати, оказалось, что только 20% мужчин обращают внимание на рыжих женщин. То есть лишь каждый пятый мужчина будет сражён этим оттенком волос.

Итак, у нас две новости, и обе хорошие. Во-первых, утверждать, что мужчины на 100% визуалы, нельзя. Поэтому все участники спора могут быть спокойны. Важность богатого внутреннего мира и глубины восприятия никто не отменял. Мужчины не настолько ограничены. Не все и не всегда западают только на внешность. Женщины тоже не ограничены – они не обязаны подгонять себя под шаблоны и стандарты.

Во-вторых, всё меняется. Идеалы красоты трансформируются и под влиянием глобальных процессов – развития культуры, искусства и на уровне восприятия отдельно взятого человека. Какой вывод мы можем сделать здесь? Аналогичный первому. Не нужно подгонять себя под шаблоны.

Естественность и принятие — залог здоровья. Об этом трубят специалисты по психосоматике. И, кажется, у нас есть и третья хорошая новость… Если красота — это показатель здоровья, то самый верный путь к ней — через безусловную любовь к себе.