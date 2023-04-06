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Названы простые приемы обольщения на первом свидании

Зрительный контакт и смех помогут оставить приятное впечатление на первом свидании, считает психотерапевт Шарлин Дуглас. Другие простые приемы обольщения она назвала в беседе с Metro.

Названы простые приемы обольщения на первом свидании
© Лента.ру

Дуглас посоветовала демонстрировать новому знакомому искреннюю заинтересованность в беседе, поддерживать зрительный контакт и кивать, когда это уместно. Еще один прием очарования, по мнению психотерапевта, — найти повод для смеха.

Кроме того, Дуглас рекомендовала не опаздывать на первое свидание. Пунктуальность, по ее мнению, говорит людям о честности и надежности. Если опоздание или другой неприятный инцидент все же произошел, специалистка рекомендовала не игнорировать его, а сразу объяснить причину поступка.

Ранее 93-летняя звезда TikTok Лилиан Дрониак дала нетипичные советы, как избегать общения с бывшими. Она посоветовала мяукать в трубку или заявлять, что сейчас, во время свидания с другим мужчиной, нет возможности разговаривать.

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