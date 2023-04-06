3 сценария распределения ролей в паре

Выберите тот, который вам больше подходит.

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В старину считалось, что мужчина в семье — голова. Немного позже у этой поговорки появилось продолжение о том, что женщина — шея: куда повернет, туда голова и смотрит. В современных же отношениях роли могут распределяться совсем иначе: в семье иногда возникает один бесспорный лидер, иногда складываются партнерские отношения, а иногда совсем не понятно, кто же за все происходящее отвечает.

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По мнению психологов, можно выделить три основных схемы распределения ролей в любой семье.

Авторитарный

В такой семье есть один лидер, именно он задает вектор развития семьи, распределяет бюджет, занимается планированием отпуска, крупных покупок, переезда. Второй партнер становится исполнителем: на нем лежат бытовые вопросы, корректировка планов, выполнение заданий.

Вопреки стереотипам, в России именно женщины чаще занимают лидирующую позицию в семье. При этом важно, чтобы партнер не был безмолвным и мог высказать свое мнение, ведь комфортно должно быть обоим.

Автономный

Этот способ распределения ролей идеально подходит для двух сильных личностей, ни одна из которых не намерена отдавать бразды правления. Супруги договариваются о разделении сфер влияния: например, муж отвечает за финансы и их распределение, жена за воспитание детей, планирование отпуска, ремонт. Такое размежевание может быть постоянным или гибким, главное, чтобы каждый из влюбленных уверенно чувствовал себя и полностью выполнял свои обязанности.

Демократический

Одна голова хорошо, а две все же лучше. Этим принципом руководствуются пары, которые обсуждают каждый вопрос вместе. Они, как полноправные бизнес-партнеры, не принимают решений, не посоветовавшись со второй половиной. Ответственность за провалы и радость побед в такой паре тоже делится на двоих, это помогает укрепить связь и чувствовать себя командой.

Конечно, такой вариант выглядит идеальным, но психологи напоминают, что, выбрав партнерские отношения, не стоит перетягивать одеяло на себя или пытаться скинуть ответственность за неудачу на второго человека.