Почему одни люди кажутся сексуальнее других

«Либидо, сексуальную энергию не видно, но ее могут чувствовать, ощущать другие, поэтому так бывает, что человек не соответствует принятым в обществе стандартам красоты, но при этом признается весьма привлекательным и сексуальным. Сексуальность необходима не только для получения удовольствия, но и для поддержания связи с жизнью, это своего рода энергия, помогающая в движении по пути индивидуализации», – заключила она.