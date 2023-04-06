Почему одни люди кажутся сексуальнее других

В семейной жизни женщины чаще теряют сексуальный интерес к своим партнерам, выяснили исследователи из Мельбурнского университета и Университета Куинс. Основной причиной падения либидо оказалась загруженность домашними делами. Когда только женщине начинает казаться, что мужчина ведет себя как иждивенец и не разделяет с ней домашние обязанности, сексуальное желание пропадает. О том, как возникает влечение и почему одни люди кажутся нам сексуальнее других, мы выяснили у экспертов.
«Сексуальность тесно связана со способностью устанавливать отношения с другими людьми и с контактом с собственными потребностями. Принимая собственную сексуальность, люди начинают транслировать окружающим послание в духе: «я хочу с тобой сблизиться». К признакам, поддерживающим сексуальность, можно отнести открытость, уверенность в себе, способность заявить о своих желаниях, энергичность. Сексуальность больше связана с внутренним ощущением себя, чем с внешними данными», – объясняет психолог онлайн-платформы Грань.рф Юлия Кузнецова.
Сексуальность начинает быть видимой для окружающих, если сам человек признает ее в себе и принимает, не пытается подавлять. С точки зрения физиологии, главный признак сексуальной привлекательности – здоровье: ровный цвет кожи, хорошие волосы, отсутствие ожирения, здоровые зубы, и, конечно, запах, добавляет психолог-сексолог Валетина Снеговая.
«Мужчины чувствуют фертильный период женщины, даже если она их не рассматривает в качестве партнеров и вообще не в поиске. У ее постоянного партнера активность сперматозоидов может повышаться в такой период до 50%, что заставляет вести себя более активно в интимном плане. Для мужчин соотношение объемов талии к груди и бедрам у женщины также говорит о привлекательности», – отмечает эксперт.
Сексуальность неразрывно связана с либидо, психической энергией и способностью погружаться в мощные потоки сексуальных аспектов, говорит нейропсихолог Наталья Каурова.
«Либидо, сексуальную энергию не видно, но ее могут чувствовать, ощущать другие, поэтому так бывает, что человек не соответствует принятым в обществе стандартам красоты, но при этом признается весьма привлекательным и сексуальным. Сексуальность необходима не только для получения удовольствия, но и для поддержания связи с жизнью, это своего рода энергия, помогающая в движении по пути индивидуализации», – заключила она.