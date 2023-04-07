Признаки того, что отношения не перерастут в серьезные

Как отличить знаки зарождающейся любви в социальных сетях от попыток манипуляции, рассказала психолог Кортни Уоррен.

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Психолог объяснила, что серьезно настроенный ухажер сразу заявит о своих намерениях. Если же человек активно флиртует, но не проявляет дальнейшей заинтересованности, то, вероятно, он занимается «бредкрамбингом».

— Горькая правда в том, что он не изменит поведение в ближайшее время. Это будет продолжаться по кругу, — сказала психолог.

Такие люди намеренно проявляют знаки внимания, например пишут комментарии и милые сообщения в личной переписке, чтобы заставить собеседника поверить в близость. Но до реальных встреч дело чаще всего не доходит. Уоррен предупредила, что попытки построить с таким человеком романтические отношения будут бесполезны, пишет издание Huffpost.

Признаками «бредкрамбера» могут быть короткие и малозначительные сообщения, умение пропасть на несколько дней, уход от темы совместного досуга и отмена встреч в последний момент. Также такие люди не хотят знакомиться с друзьями и родственниками своих якобы вторых половинок.