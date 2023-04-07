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1 час назад

Названы причины отсутствия оргазма у женщин

Lenta.ruиещё 1

Отсутствие оргазма у женщин может быть следствием физиологических или психологических проблем, утверждает психотерапевт Шери Джейкобсон. Об этом она Vogue.

Названы причины отсутствия оргазма у женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Состояние, при котором женщина не может достичь оргазма, называется аноргазмия, объяснила Джейкобсон. Она выделила три вида этого состояния.

«Оно может быть первичным, то есть полное отсутствие оргазма; вторичным, когда вы когда-то могли испытать оргазм, но больше не можете; или ситуативным, когда определенные обстоятельства мешают», — сказала психотерапевт.

По словам специалистки, терапия при отсутствии оргазма зависит от причин, которые спровоцировали это состояние. Среди физических факторов она назвала гормональные сбои и побочные эффекты лекарств, неврологические расстройства и перенесенные операции. Психологические причины включают тревогу, депрессию, стресс, прошлые травмы и проблемы в отношениях, заключила Джейкобсон.

Любовь,
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