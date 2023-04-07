Названы причины отсутствия оргазма у женщин

Отсутствие оргазма у женщин может быть следствием физиологических или психологических проблем, утверждает психотерапевт Шери Джейкобсон. Об этом она Vogue.
Состояние, при котором женщина не может достичь оргазма, называется аноргазмия, объяснила Джейкобсон. Она выделила три вида этого состояния.
«Оно может быть первичным, то есть полное отсутствие оргазма; вторичным, когда вы когда-то могли испытать оргазм, но больше не можете; или ситуативным, когда определенные обстоятельства мешают», — сказала психотерапевт.
По словам специалистки, терапия при отсутствии оргазма зависит от причин, которые спровоцировали это состояние. Среди физических факторов она назвала гормональные сбои и побочные эффекты лекарств, неврологические расстройства и перенесенные операции. Психологические причины включают тревогу, депрессию, стресс, прошлые травмы и проблемы в отношениях, заключила Джейкобсон.