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40 минут назад

Учёные вывели формулу мужского оргазма

Ferra.ru

Британские исследователи составили математическую модель мужского оргазма, основываясь на данных о физиологическом и психологическом возбуждении. Они выяснили, какие условия способствуют достижению сексуальной разрядки у мужчин.

Учёные вывели формулу мужского оргазма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для своего исследования учёные использовали результаты классического эксперимента Мастерса — Джонсона. Всего было изучено 10 тысяч половых актов в лаборатории, а также данные исследований Гронингенского университета, во время которых участники занимались сексом в аппаратах фМРТ.

В результате учёные вывели формулу, которая описывает четыре стадии мужского полового контакта: возбуждение, плато, оргазм и состояние после разрядки. Формула учитывает как физические, так и психологические факторы, влияющие на оргазм.

Основная рекомендация для мужчин, следующая из формулы, заключается в том, чтобы не перегружать себя психологическим возбуждением на ранней стадии полового контакта. Это может помешать достижению оргазма в дальнейшем.

Любовь,
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