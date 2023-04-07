Учёные вывели формулу мужского оргазма

Британские исследователи составили математическую модель мужского оргазма, основываясь на данных о физиологическом и психологическом возбуждении. Они выяснили, какие условия способствуют достижению сексуальной разрядки у мужчин.

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Для своего исследования учёные использовали результаты классического эксперимента Мастерса — Джонсона. Всего было изучено 10 тысяч половых актов в лаборатории, а также данные исследований Гронингенского университета, во время которых участники занимались сексом в аппаратах фМРТ.

В результате учёные вывели формулу, которая описывает четыре стадии мужского полового контакта: возбуждение, плато, оргазм и состояние после разрядки. Формула учитывает как физические, так и психологические факторы, влияющие на оргазм.