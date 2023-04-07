Психология семейного бюджета: как распределять финансы в паре?

Народная мудрость гласит: «Зарплата жены – это ее деньги, а зарплата мужа – семейный бюджет». На практике же большинство женщин и вовсе предпочитают скрывать свои доходы. Согласно данным исследования сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни», не раскрывать своего финансового положения решают 75% дам. А вот мужчины, напротив, привыкли «играть в открытую». Свободно говорить о размере заработанных средств готовы 68% опрошенных. В чем причина женской скрытности? И как лучше распределять финансы в паре? MIR24.TV разобрался в психологии семейного бюджета.

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Стереотипы, скромность или хитрость?

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Скрывать свои доходы представительницы прекрасной половины человечества могут по многим причинам. Одна из них – стереотипы общества, считает психолог Инесса Спинка.

«Считается, что мужчина – добытчик, он должен финансово обеспечивать семью, а женщина этого делать не должна. Если между партнерами к тому же отсутствует должный уровень доверия, она может не посчитать нужным сообщить ему об уровне своих доходов».

Также специалист допускает, что женщина может не говорить о деньгах, если ее заработок превышает доходы мужчины. «Чтобы не ущемить его самолюбие. По ее мнению, это «ложь во благо», однако это не так. Отсутствие достоверной информации о финансовом положении партнера дает ему ложное понимание своего собственного положения в семье, а женщина сразу же занимает «покровительственную позицию», – поясняет эксперт.

Другие причины женской скрытности называет психолог, гипнокоуч и исследователь психологии денег Татьяна Мороз:

«Когда мы говорим про финансовую подушку безопасности, то предполагаем некий перечень «опасностей», которые нас могут подстерегать. У женщин есть дополнительный пункт в этом списке – уход мужа из семьи. Увы, это происходит часто. Здравомыслящая женщина просто создает такой теневой финансовый фонд. Логично, что это держится в тайне от потенциального источника опасности. Но не стоит это воспринимать как предательство женщины. В первую очередь это страховка для общих детей, и в кризисной ситуации эти деньги будут направлены на благо семьи».

Также эксперт отмечает, что мужчины часто довольствуются определенным уровнем жизни. Многим достаточно того, что у них закрыт жилищный вопрос, есть машина, еда и одежда. Тем временем женщины обычно хотят большего: дорогую сумку, отпуск в хорошем отеле, красиво одевать себя и детей. Поскольку такие траты мужчины поддерживают редко, женщине приходится создавать для мужа видимость дефицита, объясняет психолог.

Роль финансового сценария

Распределение семейного бюджета – это всегда синхронизация выученных реакций на финансовые стимулы, говорит психолог и финансовый гипнотерапевт Ильмир Такаев. По его словам, для пар существует три финансовых сценария:

а) жизнь в плюс – когда деньги остаются в семье, доходы превышают расходы;

б) жизнь в ноль – сколько зарабатывают, столько и тратят, денег не остается вообще;

в) жизнь в минус – постоянные долги, расходы всегда превышают доходы.

«Если же вдруг финансовые сценарии у партнеров разные – это может стать одним из факторов конфликтов в отношениях», – предупреждает специалист.

Он уверен в том, что самостоятельная синхронизация и грамотное распределение финансов в семье должно быть основано на четкой и открытой коммуникации между партнерами. «Важно определить общие цели и планы, а также учитывать индивидуальные потребности каждого члена семьи. Необходимо также придерживаться бюджета и контролировать расходы», – добавляет психолог.

Как лучше распределять бюджет?

Чтобы избежать конфликтов и непонимания, финансовый эксперт Анжела Коршунова предлагает следовать нескольким советам:

Общайтесь. Разговаривайте со своим партнером о своих доходах, расходах и о том, что вы хотите достичь совместно. Это поможет избежать недоразумений и установить совместные цели. Создайте бюджет вместе. Планируйте свои финансы вместе и создавайте бюджет, который подходит для обоих. Определите, кто будет платить, за что и кто будет управлять общими счетами. Отделяйте личные расходы от общих. Установите границы между личными и общими расходами. Будьте честными. Никогда не скрывайте свои расходы или долги от партнера. Это только приведет к дополнительным проблемам и конфликтам. Идите на компромиссы. Если у вас разные взгляды на то, как лучше распределить финансы, попробуйте найти компромиссное решение, которое будет устраивать обоих. Используйте современные технологии. Существует множество приложений и сервисов, которые могут помочь вам управлять совместными финансами. Использование таких сервисов может повысить прозрачность и уменьшить число конфликтов.

Универсальной формулой семейного бюджета делится и психолог Татьяна Мороз:

«50% всех денег идут в фонд семьи, по 25% денег остается у каждого партнера для самостоятельного распоряжения ими. Иметь свободные деньги, которые ты можешь потратить на все, что захочешь по своей воле, – это залог психического финансового здоровья как для мужей, так и для жен. Нельзя, чтобы взрослый человек был в состоянии «нет денег». Пусть даже несколько тысяч, но они должны быть».