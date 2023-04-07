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5 минут назад

Перечислены неочевидные причины проблем в постели

Lenta.ru

Пищевые расстройства влияют на сексуальное поведение женщин и могут стать причиной проблем в постели, считает профессор психологии, неврологии и молекулярной вирусологии в Университете штата Огайо (США) Гэри Венк. Другие неочевидные последствия беспорядочного и несбалансированного питания он перечислил в статье для Psychology Today.

Перечислены неочевидные причины проблем в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, если влияние диеты на мужскую сексуальность изучено достаточно хорошо, то о возможных последствиях плохого питания на женскую чувственность известно немного. Одно из исследований, на которое он сослался, выявило, что ожирение напрямую влияет на сексуальное здоровье женщин.

Венк также убежден, что проблемы в интимной жизни нередко возникают у женщин с другими пищевыми расстройствами. «Например, пациентки с булимией, как правило, импульсивны и склонны к рискованному сексуальному поведению, в то время как люди с нервной анорексией сообщают о снижении возбуждения и оргазмической функции», — сказал невролог.

Венк считает, что здоровое питание, наподобие средиземноморской диеты, потенциально может защитить от проблем с сексом.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль предупредила об опасности непродуманной диеты. Она заявила, что для организма вредно резко уменьшать объемы потребляемой пищи.

Любовь,
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