Перечислены неочевидные причины проблем в постели

Пищевые расстройства влияют на сексуальное поведение женщин и могут стать причиной проблем в постели, считает профессор психологии, неврологии и молекулярной вирусологии в Университете штата Огайо (США) Гэри Венк. Другие неочевидные последствия беспорядочного и несбалансированного питания он перечислил в статье для Psychology Today.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, если влияние диеты на мужскую сексуальность изучено достаточно хорошо, то о возможных последствиях плохого питания на женскую чувственность известно немного. Одно из исследований, на которое он сослался, выявило, что ожирение напрямую влияет на сексуальное здоровье женщин.

Венк также убежден, что проблемы в интимной жизни нередко возникают у женщин с другими пищевыми расстройствами. «Например, пациентки с булимией, как правило, импульсивны и склонны к рискованному сексуальному поведению, в то время как люди с нервной анорексией сообщают о снижении возбуждения и оргазмической функции», — сказал невролог.

Венк считает, что здоровое питание, наподобие средиземноморской диеты, потенциально может защитить от проблем с сексом.