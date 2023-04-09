Расставание может привести к проблемам с сердцем или головным болям

Психиатр Рогозин: разрыв отношений может привести к проблемам с сердцем или головным болям. Расставание — это всегда стресс, эмоциональное и физиологическое напряжение. Те, кто долго не может прийти в себя, рискуют серьёзно подорвать своё здоровье. И потом голова будет болеть уже не из-за разбитого сердца, а от реального букета болячек и походов по врачам.

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Почему стресс разрушает здоровье

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Как объяснил врач-психиатр ЦКБ Управления делами президента РФ Сергей Рогозин «Москве 24», самое простое, что можно обнаружить при стрессе, — головные боли и бессонница. Тут всё дело в перенапряжении мышц шеи и спины из-за нервов и хронической усталости. Последняя, кстати, может сказать и на работоспособности.

Более серьёзные болячки возникают уже из-за выработки гормона стресса — кортизола. В нормальном состоянии его в организме быть не должно (ну, или почти), но при длительных стрессах и тревоге его уровень часто зашкаливает. Это может привести к гипертонической болезни, сахарному диабету или нарушению иммунной системы.

Также при излишнем волнении может развиться «синдром разбитого сердца» — нарушение работы левого желудочка. Осложнения тут серьёзные — вплоть до инфаркта. Часто у тех, кто убивается после расставания, могут возникнуть и проблемы с работой ЖКТ(потеря аппетита, тошнота, проблемы со стулом) или развиться вредные привычки — курение или пристрастие к алкоголю.

Кстати, учёные уже доказали, что стресс и хронический недосып могут привести даже к онкологии. Так что долгие страдания здоровья точно не добавят.

Как пережить расставание

После расставания важно дать себе возможность и время пострадать — нужно же выплеснуть эмоции. Но затягивать с этим не нужно — важно сместить фокус внимания на что-то другое. Например, чаще встречаться с друзьями, заниматься любимым делом или найти себе хобби. Всё это поможет вырабатывать больше гормона счастья — серотонина.

Придётся и поработать над собой. Важно проанализировать, какие ошибки привели к расставанию, чтобы не повторять их снова. Самоанализ тут будет как нельзя кстати.

Если все эти приёмчики не помогли и вы всё ещё страдаете от депрессии и нарушения сна, то обязательно стоит обратиться к психиатру.