Как ужиться с мужем-трудоголиком

Соседка жаловалась на мужа, который всё время проводит на работе, практически не бывая дома. В качестве утешения я предположила, что зато в семье, наверное, нет никаких материальных проблем. На что соседка только устало махнула рукой. На чрезмерно увлекающихся работой мужей жалуются многие женщины. Обиды высказываются, как правило, одни и те же – дома почти не бывает, в жизни семьи участия не принимает, ребёнком не занимается, жену не развлекает. Жёнам, чьи мужья не балуют семью ни большими заработками, ни особым вниманием, все эти претензии кажутся надуманными. Так что же такое на самом деле быть женой трудоголика – благо или неприятность?

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Настроился на лучшее

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Часто трудоголиков путают с так называемыми трудолюбами – людьми, которые любят свою работу и действительно проводят там много времени. Но, несмотря на всё своё увлечение работой, они не попадают в рабскую зависимость от неё. Работа для них – лишь способ самореализоваться или заработать средства на тот образ жизни, который им хотелось бы вести. Для кого-то это возможность покупать хорошие книги и отдыхать летом в Анапе, для кого-то – обзавестись собственной квартирой и вывозить семью на заграничные курорты. Так или иначе, но человек трудится не покладая рук в первую очередь для того, чтобы воспользоваться плодами этого труда.

Причём трудолюбы встречаются как среди начальников или крутых бизнесменов, так и среди рядовых сотрудников, которые стремятся сделать карьеру.

Жёнам таких мужчин нужно понять, что рвение благоверного на работе направлено в первую очередь на благо семьи. В конце концов, в семьях с такими отцами семейства особых проблем с деньгами нет. Кроме того, у мужчин, как известно, дело стоит на первом месте. Поэтому успехи на работе способствуют повышению мужской самооценки.

К тому же частенько мужчины допоздна задерживаются на работе потому, что это поощряется начальством. А стремясь сделать карьеру, человек, конечно же, будет демонстрировать повышенное рвение к работе.

Не стоит за это обрушивать на голову благоверного шквал упрёков. А то вы его просто издёргаете. В результате он и на работе не добьётся желаемых результатов, и дома обстановка получится напряжённая.

И не нужно хвататься за мужа, как за единственную соломинку, соединяющую вас с миром. Лучше найти себе самой занятие по душе.

А то время, когда муж всё-таки проводит дома, постарайтесь сделать для него максимально приятным. Постарайтесь вникнуть в его дела, интересуйтесь его достижениями, не предъявляйте ему излишних претензий и будьте просто ласковы и внимательны. И тогда супруг не только с радостью будет уходить на работу по утрам, но и возвращаться домой вечерами.

Термин «трудоголизм» (workholisme) ввёл американец Уэйн Отс, соединивший слова «труд» (work) и «алкоголик» (alcoholic), чтобы подчеркнуть сходство между двумя видами зависимости.

Наиболее подвержены трудоголизму высшие руководители и владельцы бизнеса, на втором месте высокообразованные специалисты – врачи, юристы, преподаватели, а на третьем – люди творческих профессий – писатели, музыканты, артисты.

Трудовой маньяк

Справедливости ради стоит отметить, что жёны трудолюбов всё-таки редко жалуются на мужей. Во-первых, те обеспечивают семью. А во-вторых, их хватает и на домашние дела и близких людей. Круг интересов трудолюбов не замыкается только на производственной теме. Любовь к работе у них не носит патологического характера. В отличие от настоящих трудоголиков, которые находятся в зависимости от работы.

Отличить трудолюба от трудоголика довольно просто, считают врачи. Главный отличительный признак – отсутствие явно выраженной устремлённости к какой-либо цели. Если трудолюб, как уже отмечалось, работает, чтобы сделать карьеру, заработать деньги, которые потом можно будет потратить на себя и семью, то для трудоголика, как правило, результат работы не представляет особого интереса. Ему важен процесс.

Трудоголик проводит на работе по 12 часов в сутки, исчезает из дома и в выходные. Отказ от нормальной жизни он объясняет необходимостью профессионального роста, заработка и т. д. Но на самом деле человек таким образом стремится уйти от проблем. Специалисты считают трудоголизм социально приемлемым (в отличие от алкоголизма) способом бегства от существующих проблем.

«Такой дисбаланс в жизни у человека всегда возникает при внутреннем неблагополучии, часто это бегство из других сфер в одну, – считает психотерапевт Евгений Кульгавчук. – Трудоголик прячется в работе, где ему привычно. Некоторые только на работе получают похвалу и признание, а в других областях могут просто бояться полноценно жить».

Например, часто трудоголиками становятся закомплексованные люди, которые не умеют общаться с окружающими. Из-за этого человек в обычной жизни постоянно испытывает неуверенность и страх. Зато на рабочем месте, где у него есть своя «область контроля», он чувствует себя в своей тарелке.