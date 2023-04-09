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В какое время года люди занимаются сексом чаще всего

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Некоторые считают, что самое романтичное время года - это зима. Однако последние опросы показывают, что это вовсе не так.

В какое время года люди занимаются сексом чаще всего
© Ferra.ru

Последние опросы показывают, что чаще всего сексом люди занимаются летом. В частности, в июле. За этим месяцев по количеству половых актов следует июнь и август.

В 2013 году был проведён Daily Мail опрос. В нём приняли участие две тысячи жителей Великобритании. Оказалось, что они чаще всего занимались сексом в августе. Однако новые исследования показывают немного другие результаты.

Согласно результатам новых исследований, люди в июле занимаются сексом четыре раза в неделю. А в среднем вообще у людей секс бывает дважды в неделю.

Также новый опрос продемонстрировал, что августе люди занимаются сексом 3,7 раза в неделю, в июне - 3,2 раза в неделю.

Объясняется это ещё и тем, что витамин D влияет на эрекцию у мужчин. Научные исследования показали, что из-за недостатка этого витамина возникает импотенция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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