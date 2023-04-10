Как не попасть в опасную ситуацию с новым знакомым.

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Вы встретили симпатичного мужчину, и вот настало время, когда вроде бы уже можно согласиться на интимную близость. Но стоит ли? Далеко не каждый мужчина, который вам нравится, будет хорошим и, главное, безопасным вариантом для секса. Мы собрали важные «звоночки», когда от секса с новым знакомым можно и нужно отказаться.

Он постоянно хвастается своими сексуальными умениями

Конечно, для мужчины очень важно знать, что он — герой в постели, но это точно не тема для обсуждения, особенно в первое время знакомства. Рассказы о том, как им восхищались прошлые подруги, а также самореклама себя любимого как отличного любовника должна вас насторожить — вполне вероятно вы имеете дело с обычным хвастуном и, скорее всего, полным профаном в постели.

Мужчина не может держать себя в руках

Если даже на первом свидании вам неудобно за своего партнера в кафе или же он успел нахамить кому-то во время вашей прогулке, у нас для вас плохие новости — этот мужчина не слишком подходящий кандидат для сексуальной близости. Неумение держать себя в руках даже в бытовых ситуациях может обернуться для вас большими проблемами. Вы не знаете, как поведет себя мужчина в постели. Точнее — можете догадаться. Если вы не поклонница грубого секса, где мужчина берет на себя всю доминирующую роль, постарайтесь мягко испариться со свидания.

Он не понимает слова «нет»