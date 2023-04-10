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Роза Сябитова заявила, что брак по расчету всегда был нормой

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Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала в Telegram-канале желание молодежи жениться по любви.

Сябитова заявила, что брак по расчету всегда был нормой
© Газета.Ru

Сябитова отметила, что молодым людям кажется чем-то аморальным брак без любви, а отношения по расчету воспринимаются негативно, бесчувственно и меркантильно. По словам звезды, брак по расчету «всегда был нормой и естественным явлением».

«Но, судя по тому, что в старину редко разводились, а сейчас количество разводов неуклонно растет, то возникает мысль: «Может, стоит присмотреться к опыту и традициям наших предков?» — заключила Сябитова.

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