Пытающимся перевоспитать возлюбленных девушкам дали совет

Коуч по отношениям Сабрина Бендори раскрыла частую причину, по которой мужчины долго встречаются с девушкой без намека на свадьбу. В интервью изданию Daily Mirror она объяснила, каких девушек годами не зовут замуж, и дала совет, как не стать одной из них.

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По словам Бендори, зачастую мужчины с первого свидания заявляют о нежелании вступать в серьезные отношения, но некоторые девушки игнорируют их слова, пытаясь перевоспитать возлюбленного. Другие расценивают отношения как проект. Они верят, что если приложат достаточно усилий, молодой человек оценит их преданность и в конце концов женится. Эксперт отметила, что оба варианта являются признаками токсичных созависимых отношений.

Бендори называет таких женщин словом «флаффер». Этот термин появился в американской порноиндустрии для обозначения девушек, в обязанности которых входило поддержание эрекции у порноактеров между дублями. Коучи по отношениям обозначают им девушек, которым мужчины не делают предложение, но вскоре после расставания с ними женятся на других.