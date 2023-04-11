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1 час назад

Пытающимся перевоспитать возлюбленных девушкам дали совет

Lenta.ru

Коуч по отношениям Сабрина Бендори раскрыла частую причину, по которой мужчины долго встречаются с девушкой без намека на свадьбу. В интервью изданию Daily Mirror она объяснила, каких девушек годами не зовут замуж, и дала совет, как не стать одной из них.

Пытающимся перевоспитать возлюбленных девушкам дали совет
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Бендори, зачастую мужчины с первого свидания заявляют о нежелании вступать в серьезные отношения, но некоторые девушки игнорируют их слова, пытаясь перевоспитать возлюбленного. Другие расценивают отношения как проект. Они верят, что если приложат достаточно усилий, молодой человек оценит их преданность и в конце концов женится. Эксперт отметила, что оба варианта являются признаками токсичных созависимых отношений.

Бендори называет таких женщин словом «флаффер». Этот термин появился в американской порноиндустрии для обозначения девушек, в обязанности которых входило поддержание эрекции у порноактеров между дублями. Коучи по отношениям обозначают им девушек, которым мужчины не делают предложение, но вскоре после расставания с ними женятся на других.

Чтобы избежать подобного развития событий, коуч посоветовала женщинам не встречаться с парнями, которых надо спасать. По ее словам, вкладывать усилия в отношения нужно, лишь убедившись, что оба партнера одинаково видят будущее пары.

Любовь,
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